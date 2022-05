Lupillo Rivera envía mensaje a Nodal tras filtrar mensajes de Belinda

Lupillo Rivera reaccionó a la polémica entre Nodal y Belinda luego de que el cantante exhibiera una supuesta conversación donde su ex prometida le habría pedido dinero.

“El deber de un hombre es callarse y seguir adelante”, expresó Rivera después de que Nodal difundiera públicamente los mensajes que habría tenido con su ex prometida Belinda, donde supuestamente ella le habría pedido dinero para arreglarse los dientes.

Te puede interesar: CHRISTIAN NODAL FILTRA MENSAJES DE BELINDA DONDE LE HABRÍA PEDIDO DINERO

Por esta razón, el cantante y compositor de música regional mexicana, Lupillo Rivera dio a conocer su opinión en medio de la polémica que desató la publicación de Nodal.

El también integrante de la dinastía Rivera sostuvo que su estilo no es contar sobre las cosas que regaló o compró a las mujeres que han estado con él y de forma tajante señaló que lo mejor en estos casos es quedarse callado.

“Yo creo que el deber de un hombre es callarse y seguir adelante. Eso es ser un hombre. Yo sé lo que le di a las mujeres, pero no es mi lugar ponerlo en la mesa y decir ‘yo hice esto’ porque eso no me hace mejor”, agregó el famoso con el que se dice que Belinda tuvo una relación hace un tiempo.

Te puede interesar: ¿NODAL ESTARÍA EN PROBLEMAS LEGALES POR EXHIBIR A BELINDA?

Además, fue cuestionado sobre la cantante y actriz y aseguró que “es asunto olvidado”, y aprovechó para enviarle sus buenos deseos.

“Que Dios me la cuide, que Dios me la bendiga y que siga adelante. Yo ya le di vuelta a la página hace mucho tiempo”, finalizó.

Te puede interesar: ¡ADIÓS AMOR! CHRISTIAN NODAL SE BORRÓ EL ÚLTIMO TATUAJE DE BELINDA

Belinda y Nodal: ¿Por qué la Ley Olimpia NO aplica en su caso?