¿Qué pasó con Tenoch Huerta? Así es la vida del actor hoy, tras la denuncia de María Elena Ríos por abuso sexual

Después de más de un año alejado de los reflectores, el actor Tenoch Huerta, conocido por su papel en la película “Namor”, volvió a hablar públicamente sobre las acusaciones de abuso sexual que enfrentó, formuladas por la saxofonista y activista María Elena Ríos.

Estas acusaciones tuvieron un impacto considerable en su vida personal y profesional, pues lo llevaron a perder trabajos y a sufrir un notable deterioro en su salud mental.

¿Cuáles fueron las consecuencias de la denuncia de María Elena Ríos?

Huerta compartió con los medios que las acusaciones lo dejaron emocionalmente devastado y afectaron severamente su carrera.

“Mira, ha sido desde lo laboral, ¿no? Desde la pérdida de trabajos, que me juzgaron sin nada, ¿sabes? Y simplemente bichos en redes sociales son capaces de destruirte la vida, perder trabajos, he perdido amigos, mi familia se ha visto muy lastimada”, expresó el actor durante una entrevista.

¿Cómo se encuentra Tenoch Huerta después de la denuncia?

En busca de superar este difícil periodo, Huerta recurrió a la terapia psicológica y psiquiátrica. Pudo encontrar apoyo en su círculo más cercano, como son sus familiares y amigos que han permanecido a su lado.

“Estoy en terapia psicológica, en terapia psiquiátrica, también he hecho trabajo de grupo, afortunadamente tanto mi familia como mis amigos, pues verdaderos amigos, están aquí, se quedaron cerca”, mencionó el actor.

¿De qué le acusó María Elena Ríos a Tenoch Huerta?

El término “stealthing” refiere a la práctica de quitarse el preservativo durante el acto sexual sin el consentimiento de la pareja, una acusación específica que María Elena Ríos levantó contra Tenoch Huerta.

En México, a diferencia de otros países como España, esta práctica aún no está tipificada como delito, lo que complica el panorama legal en casos como este. Además, cabe mencionar, que la saxofonista no levantó denuncia alguna contra el actor legalmente, lo que vuelve aún más complicado el caso.

¿Cuáles son las acciones legales que los involucrados tomaron?

Ante la gravedad de las acusaciones, Huerta tomó medidas legales para proteger su integridad y reputación.

“Mi equipo legal, tanto en México como en Estados Unidos, me dijeron, no, a ver, espérate, las cosas funcionan así, si alguien te acusa de algo tiene que probarlo, y si no lo puede probar, entonces no hay acusación. Tú tienes que mantener la calma y esperar”, explicó sobre el consejo recibido por sus abogados que lo llevó a mantenerse alejado de la vida pública todo este tiempo, el cual también ha servido para tratar su salud emocional.

Huerta está dedicado a limpiar su nombre y a reconstruir su vida, tanto personal como profesionalmente. A pesar de las dificultades, el actor se muestra resiliente y comprometido con seguir adelante.

Su reaparición pública marca un momento importante para el actor, en su intento por restaurar su imagen y continuar su carrera en la industria cinematográfica.