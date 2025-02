Quién era Angy Morad, la actriz y reina de belleza que murió tras dar a luz a su segundo hijo

Angy Morad, quien fue actriz y Miss Mundo Asia, murió a los 33 años de edad después de dar a luz a su segundo hijo, así lo confirmó su madre, Annie Orfali, en redes sociales.

De acuerdo con la madre de la modelo, aunque le realizaron varias pruebas que no mostraron ningún virus, Angy Morad contrajo una infección viral que complicó su parto, por lo que debió ser llevada a cuidados intensivos, pero lamentablemente su cuerpo no resistió.

“Mi hija solo tenía inflamación y le hicieron pruebas en Líbano, no había virus, pero tenía miedo de tomar la medicina. Eso se convirtió en una fuerte infección, descuidó su salud”, escribió Annie Orfali.

El 14 de febrero, la exreina de belleza falleció a causa de una neumonía. Su esposo se pronunció en redes sociales con un sentido mensaje: “Le lloro a mi esposa, a mi amante, a mi compañera de vida, que me dejó con el corazón roto tras su partida. Me consuela pensar que te has convertido en el ojo del Misericordioso y de su misericordia. Que Dios tenga misericordia de ti y me reúna contigo en su paraíso. Pertenecemos a Dios y a él volvemos”.

Según detalló el esposo de Angy Morad, el bebé también falleció dos días después de la muerte de la modelo. “Mi compañera de vida se fue antes de poder abrazar a su hijo, a quien esperaba con tanto amor, y hoy mi hijo Ali Samer Haqi se unió a ella”, escribió en redes sociales.

Por su parte, Annie Orfali escribió en Facebook: “Estar contigo, Angy. Oh Ángel cuando estás dando a luz eres un ángel estás en el cielo fuiste la más misericordiosa, dejaste este mundo y te fuiste. Que Allah tenga misericordia de ti, que Allah te perdone y te haga una de las personas del paraíso. Me precediste como tu mamá y no tuve suficiente de ti, perdóname porque me extrañaste. Que Dios te bendiga. Hace cuarenta días lo vi todo, vi tu enfermedad y tu muerte, que Dios te bendiga y te haga la santa patrona para cada uno de nosotros”.

¿Quién fue Angy Morad?

Angy Morad nació en Damasco, Siria, en 1992. Desde muy temprana edad mostró interés por la actuación, por lo que decidió estudiar en el Instituto Superior de Arte Dramático de su ciudad, de donde se graduó en 2008.

Saltó a la fama con su participación en series como ‘Al Gharib y Baqaa Daw 13’. En 2017 se hizo de fama internacional tras ser coronada como Miss Mundo Asia.

En 2020 se tomó un descanso del mundo del espectáculo, pero en 2023 volvió a la pantalla chica con una participación en la serie ‘Souq Al Haramia’.

En cuanto a su vida personal, Angy Morad tenía una hija pequeña.