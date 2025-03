Quién era la actriz de ‘CSI: Miami’ que murió tras recibir inyecciones cosméticas

La actriz Cindyana Santangelo, mejor conocida como la ‘Latin Marilyn Monroe’, murió a los 58 años, según dio a conocer TMZ el pasado 25 de marzo.

De acuerdo con el citado medio, los equipos de emergencia fueron llamados el pasado lunes 24 de marzo por la tarde a la casa de la intérprete en Malibú, California, por una emergencia médica. Fue trasladada de urgencia a un hospital cercano, donde fue declarada muerta.

¿De qué murió Cindyana Santangelo?

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles confirmó que no había evidencia de crimen, pero descubrieron que Cindyana Santangelo había recibido recientemente inyecciones cosméticas en su casa. La División de Homicidios del LASD está investigando su muerte.

Las autoridades están esperando los resultados de la autopsia de la actriz, ya que su causa de muerte aún no está clara.

¿Quién fue Cindyana Santangelo?

Cindyana Santangelo fue una actriz, modelo, bailarina, y empresaria estadounidense, nacida en 1967 en Manhattan, Kansas, y criada en la costa oeste de Estados Unidos.

Apodada ‘la Marilyn Monroe latina’ por Perry Farrell, líder de Jane’s Addiction, comenzó su carrera a finales de los 80 y principios de los 90, cuando se convirtió en una figura destacada en videos musicales. Participó en el icónico video “Bust a Move” de Young MC (1989), y también prestó su voz al inicio de la canción “Stop” de Jane’s Addiction (1990).

De acuerdo con medios internacionales, es la única actriz en haber aparecido simultáneamente en tres videos musicales del top 10 de MTV.

Tuvo un papel recurrente en la serie ‘Married with children’ como Sierra Madre, una bailarina exótica en el club The Jiggly Room. También tuvo apariciones en programas como ‘CSI: Miami’, ‘ER’, y en películas como ‘Hollywood Homicide’, junto a Harrison Ford y Josh Hartnett. Su debut cinematográfico fue en 1990 en ‘The Adventures of Ford Fairlane’, interpretando a un cadáver llamado Lydia.