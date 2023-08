Quién era la mamá de Andrea, hija única de Eduardo Videgaray que lleva buena relación con Sofía Rivera Torres

Eduardo Videgaray (53) y Sofía Rivera Torres (30) se comprometieron desde 2020 y este año caminaron al altar en una emotiva y gran boda. Tras años de relación, Sofía —quien participó en La Casa de los Famosos México— forjó un vínculo especial con la familia de Eduardo, y esto incluye a su única hija, Andrea. Eduardo enviudó y Andrea perdió a su figura materna, pero con el tiempo han elevado un vínculo familiar para además hacer más llevadera la adolescencia de Andrea.

¿Cuántos hijos tiene Eduardo Videgaray?

El conductor ha estado casado tres veces. Su primer matrimonio fue con Rachel Warrington en 1994; después con Mónica Abin, quien falleció de cáncer en 2017. La tercera esposa es Sofía Rivera Torres. Mónica Abin y Eduardo tuvieron una hija, Andrea.

¿Quién era la mamá de Andrea, hija de Eduardo Videgaray?

Mónica Claudia Abin Soberanes y Eduardo Videgaray se casaron en 2004, fruto de su matrimonio fueron papás. Mónica murió en 2018, y aunque todavía las causas del fallecimiento no fueron reveladas inmediatamente, se sabía que la productora de cine y televisión padecía cáncer; ella tenía 51 años.

Mónica y Eduardo mantuvieron un noviazgo de dos años antes de casarse; Abin Soberanes participó en series y películas como ’21 Gramos’ y ‘Amores Perros’, también fue productora en emisiones que Videgaray condujo, como “Hasta el hoyo”.

En una visita al programa Pinky Promise de Karla Díaz, el presentador habló en su momento sobre esta difícil etapa de su vida, y cómo ha logrado salir adelante. Le preguntaron "¿cuál ha sido el reto más fuerte al que te enfrentaste como papá soltero?”, a lo que Eduardo respondió: “El reto más importante, al principio, fue sobrevivir cada día”. Refiriéndose a su hija, el también locutor comentó: “Posteriormente, lograr vincularme con mi hija, que se estaba convirtiendo en adolescente, y que no se perdiera ese contacto entre nosotros, que creo yo, he salido adelante airosamente, porque tenemos una relación muy cercana y muy bonita”.

En entrevista con Montse y Joe, Eduardo Videgaray se sincerizó sobre lo mucho que tardó en volver al mundo de las citas tras la muerte de su esposa Mónica. “Escogí a la persona correcta, tuve una hija con ella, que la amo con toda mi alma. Enviudé desafortunadamente, pasó lo que pasó". Y que su hija adolescente tenía sus propias dudas: “uy no, era terrible, lo primero que me preguntó fue, ‘oye papá, todas las madrastras son malas’. Yo le dije en ese momento, ‘no todas las madrastras son malas, eso es una cosa de los cuentos’. Ella tenía un rechazo absoluto a que yo saliera con alguien y poco a poco empecé, me tardé bastante tiempo en salir con otras personas”. Pero ahora Eduardo ha compartido algunas imágenes de su hija con Sofía Rivera Torres, respetando su privacidad y no mostrando ni su rostro ni su nombre verdadero, acuerdos que también sigue la conductora y actriz de ‘Cabo’.

En una entrevista, Rivera Torres confesó el emotivo mensaje que le dijo a su hijastra el día de la boda: “hoy también me caso contigo y toda la vida me vas a tener; y ella respondió que agradecía a Dios ponerme en su camino”.