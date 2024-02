Quién es el polémico creativo que está detrás de los looks de Galilea Montijo

Si bien el peculiar gusto de vestir que posee Galilea Montijo es obra de sus propias preferencias, gran parte de los atuendos que porta, especialmente frente a la cámara, son resultado del trabajo que hace su stylist personal. Conoce a la mente maestra detrás de los outfits de la conductora

Además de ser una de las conductoras más populares de la televisión mexicana, Galilea es también considerada como una apasionada de la moda, aspecto sobre su personalidad que ha dejado claro en reiteradas ocasiones gracias a los llamativos looks que luce en cada una de sus apariciones.

Quién es Aldo Rendón, el polémico stylist detrás de la imagen y looks de Galilea Montijo

Aldo Rendón es un conocido stylist mexicano. Se especializa en celebridades y además de Galilea Montijo, ha trabajado con figuras de talla internacional como Thalia y Belinda, a quienes ha vestido para proyectos y presentaciones.

De acuerdo con la información biográfica de su página web, Aldo se desenvuelve también como consultor de imagen y conferencista, actividades en las que pone a prueba su amplio conocimiento referente a moda, estilo y tendencias.

Aldo Rendón es un famoso stylist que ha trabajado con numerosas celebridades Instagram @aldorendon

Cuenta con una trayectoria de más de 25 años, tiempo en el que ha participado en proyectos televisivos, tanto como encargado de los conceptos de vestuario como presentador y voz experta.

El último look extravagante de Galilea Montijo que llamó la atención en redes

Galilea trabaja de cerca con Aldo Rendón, a quien ha revelado, le confía la mayoría de sus outfits, pues entre ellos existe química natural, lo que les permite crear atuendos específicos para cada ocasión.

La conductora no ha estado exenta de críticas por los atrevidos looks que usualmente se atreve a llevar con toda la seguridad que necesita para arrasar, y recientemente uno de sus vestuarios captó la atención de televidentes e internautas.

Esto debido a que Galilea Montijo apareció a cuadro en Hoy, programa del que es presentadora, luciendo una playera de Sonic Youth, banda de rock alternativa formada en 1981.

Los looks de Galilea Montijo constantemente llaman la atención Instagram @galileamontijo

La t-shirt llamó la atención pues se trata de una agrupación que, pese a que cuenta con numerosos éxito, ya no está presente en la actualidad. Algunas de las reacciones fueron cuestionamientos sobre si realmente le gusta esa música o si se trató de una elección pensada únicamente para su look, detalles que fans de Galilea Montijo consideraron irrelevante pues no hizo nada incorrecto ni dio información errónea sobre la banda, por lo que no deberían importar sus razones para portar un diseño alusivo al grupo estadounidense.