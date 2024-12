Quién es Benny Blanco, el hombre que se acaba de comprometer con Selena Gomez

Selena Gomez anunció su compromiso con Benny Blanco a través de una publicación en su cuenta de Instagram la noche de este 11 de diciembre.

La pareja comenzó a salir en junio de 2023, pero se conocían desde hace años, pues Benny Blanco es un famoso productor. En diciembre de ese año confirmaron su relación y la actriz y cantante defendió a su novio diciendo: “Él es absolutamente todo para mí, es mi corazón. Ha sido lo mejor que me ha pasado”.

Desde entonces, además de su trabajo en la industria musical, la vida privada del productor ha estado en la mira del público y la pareja no ha hecho más que demostrarse su amor y apoyo en cada paso.

Selena Gomez y Benny Blanco Instagram @selenagomez

¿Quién es Benny Blanco?

Benjamin Joseph Levin nació en Reston, Virginia, Estados Unidos, el 8 de marzo de 1988. Es uno de los productores musicales más relevantes en la actualidad dentro del pop. También es compositor y músico reconocido.

Comenzó su carrera asesorado por el famoso compositor y productor Dr. Luke, quien lo contrató para su compañía de producción Kasz Money Productions. Bajo su tutela, Benny Blanco coprodujo y coescribió grandes éxitos en la década del 2000.

Ha trabajado con artistas como Ed Sheeran, Selena Gomez, Justin Bieber, Eminem, BTS, Katy Perry, Maroon 5, Christina Aguilera, Kesha, Britney Spears, Rihanna, The Weeknd, Kanye West, Ariana Grande, Kali Uchis, entre muchos otros.

Mientras trabajó con Dr. Luke, Benny Blanco coprodujo y coescribió éxitos como ‘Teenage Dream’ de Katy Perry, ‘Tik Tok’ de Kesha, y ‘Dynamite’ de Taio Cruz. En 2008 participó en ‘Circus’ de Britney Spears, canción que alcanzó el número 3 en el Billboard Hot 100.

En 2013 recibió el premio Hal David Starlight en la ceremonia 44 del Salón de la Fama de los Compositores.

Justin Bieber y Benny Blanco Instagram @itsbennyblanco

Benny Blanco ha acumulado un total de 29 canciones en el número uno y en 2017 fue nombrado Productor del Año en los iHeartRadio Music Awards.

En 2018 lanzó su sencillo debut como artista principal llamado ‘Eastside’, tema con el que alcanzó el número 9 en la lista Billboard Hot 100, lo que representó su 27.ª canción entre los diez primeros como escritor.

Benny Blanco también posee un sello discográfico de Interscope: A&M Records, fundado por Herb Alpert y Jerry Moss en 1962.

En 2019 lanzó ‘I can’t get enough’ con Tainy, Selena Gomez y J Balvin y en 2020 hizo su primera colaboración con Justin Bieber titulada ‘Lonely’

Benny Blanco también es un entusiasta de la cocina, de hecho, en sus redes sociales frecuentemente hace videos de comida y hasta tiene un libro sobre el tema: ‘Open Wide: A Cookbook for Friends’, publicado el 30 de abril de 2024.

Canciones famosas de Benny Blanco

Entre las canciones más populares que ha escrito, coescrito, producido o coproducido están:

“Love Yourself” de Justin Bieber

“Shape of You” de Ed Sheeran

“Teenage Dream” de Katy Perry

“Diamonds” de Rihanna

“Circus” de Britney Spears

“Hot & Cold” de Katy Perry

“Camila” de Camila Cabello

“Lonely” de Justin Bieber

“Moves Like Jagger” de Maroon 5

“Same Old Love” de Selena Gomez

Ha coproducido la mayoría de canciones de su amigo Charlie Puth