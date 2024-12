El mensaje oculto detrás del anillo de compromiso de Selena Gomez

Selena Gomez anunció su compromiso con Benny Blanco la noche de este miércoles 11 de diciembre a través de una publicación en sus redes sociales.

“Por siempre comienza ahora”, escribió la cantante y actriz junto a un carrusel de fotografías que muestran su hermoso anillo de compromiso.

De inmediato, la publicación de Instagram se llenó de likes y comentarios de amor y felicitaciones por parte de sus amigos y fans.

Personalidades como Taylor Swift, Lily Collins, Suki Waterhouse, Cara Delevingne, Jennifer Aniston, Cardi B, Gordon Ramsay, Nina Dobrev, Ashley Benson, Karla Sofía Gascón, Gwyneth Paltrow, entre muchos otros, le dejaron sus felicitaciones.

Benny Blanco también respondió a la publicación y escribió: “Hey espera… esa es mi esposa”.

Benny Blanco y Selena Gomez Instagram @selenagomez

El mensaje detrás del anillo de compromiso de Selena Gomez

El anillo de compromiso que Benny Blanco le entregó a Selena Gomez durante un adorable picnic, es de corte marquesa, es decir, que tiene forma ovalada alargada con extremos puntiagudos, rompiendo con la moda de los diamantes de pera y el clásico diamante redondo.

Pero, además de representar su amor y devoción por la cantante, parece que Benny Blanco le buscó un significado especial, pues en ‘Good for you’, un hit de Selena Gomez junto a A$AP Rocky de 2015, la famosa dice esta frase: “I’m on my marquise diamonds, I’m a marquise diamond’, es decir: “Estoy en mis diamantes marquesa, soy un diamante marquesa”.

Además, esto demuestra que Benny Blanco conoce perfectamente bien cada una de las canciones de su novia y pone mucha atención en lo que le gusta.

Selena Gomez y Benny Blanco Instagram @selenagomez

¿Cuánto cuesta el anillo de compromiso de Selena Gomez?

De acuerdo con Ann Grimmett, experta y vicepresidenta de comercialización de Jared Jewelers, el diamante corte marquesa podría ser de unos 6 quilates y vale alrededor de 225 mil dólares.

“El anillo de compromiso de Selena Gomez es apropiado para un talento tan poco común como el suyo, dado que menos del 5% de los diamantes son marquesa”, dijo Ann Grimmett en un comunicado de prensa.

“La forma representa que lo viejo vuelve a ser nuevo, con una historia que se remonta al siglo XVIII, pero también representa la tendencia a los diseños alargados que hemos visto crecer rápidamente en los últimos años”, añadió.

El significado de los diamantes corte marquesa

Jillian Sassone, de la joyería Marrow Fine, explicó cuál es el significado del corte marquesa en un anillo: “Tradicionalmente asociados con la realeza, los diamantes marquesa tienen extremos elegantes y puntiagudos que crean la ilusión de una piedra más grande. También son increíblemente versátiles: ya sea que se coloquen de norte a sur o de este a oeste, los diamantes marquesa lucen impresionantes tanto en engastes en garra como en engastes en bisel”, dijo el experto en información recogida por People.