Quién es el hijo de Roberto Palazuelos y cuántos años tiene

Roberto Palazuelos Badeaux, conocido en el mundo artístico como Roberto Palazuelos o “El Diamante Negro”, nació el 31 de enero de 1967 en Acapulco, Guerrero. Es hijo del mexicano Roberto Palazuelos Rosensweit, y de la francesa María Badeaux, y aunque es el único hijo de la pareja, Palaxuelos tiene 5 medios hermanos. Roberto Palazuelos actualmente es un exitoso empresario en el mundo hotelero y también se dio a conocer como actor de telenovelas. Además de haber formado una vida en el entretenimiento y la hotelería, es un orgulloso padre de familia.

¿Quién es el hijo de Roberto Palazuelos?

El hijo de ‘el diamante negro’ es Robero Jr., quien tiene 18 años.

¿Con quién tuvo su hijo Roberto Palazuelos?

El actor de Salomé estuvo casado con Yadira Garza, y juntos dieron la bienvenida a su primer hijo, Roberto Jr., en 2005. La pareja contrajo matrimonio en 2004, pero se divorciaron en 2016.

Con mi Robert ❤️ formándolo para el futuro,el mejor regalo a un hijo es su educación pic.twitter.com/jknxFwPHhH — Roberto Palazuelos (@robpalazuelos) April 30, 2023

¿Por qué se divorciaron Roberto Palazuelos y Yadira Garza?

La pareja puso fin a su matrimonio de 13 años. Y a través de un comunicado de prensa informaron en su momento que tomaron la decisión de común acuerdo.

“A todos los medios de comunicación y público en general: Por este medio, hacemos de su conocimiento la decisión que tomamos de común acuerdo, Roberto Palazuelos Badeaux y Ana Yadira Garza, de dar por terminada la relación matrimonial que nos unía; el divorcio fue incausado y de manera pacífica, siempre estuvimos de acuerdo en todo y ambas partes concedimos lo que pedimos, teniendo una excelente comunicación para seguir con la mejor relación en pro de nuestro hijo y de nosotros mismos.

Después de 13 años juntos y por así convenir a nuestros intereses, compartimos con ustedes esta noticia. En un juicio que empezó este 2016 y culminó el pasado 10 de octubre de este año, en el juzgado 35 civil de la CDMX, siendo el Lic. Roberto Palazuelos Rosenweig, abogado de ambas partes, se dio por terminado nuestro matrimonio, quedando como amigos, familia y vecinos para toda la vida, y con la alta responsabilidad de ser padres de Roberto, del cual tenemos la custodia compartida.

Agradecemos de antemano el respeto y consideración hacia nuestra decisión, informándoles que hemos acordado no dar entrevistas ni hacer comentarios posteriores al respecto”.

¿Cómo es la relación de Roberto Palazuelos con su hijo y su ex esposa?

A pesar de que Roberto Jr. figura poco en los reflectores, su papá se asegura de mostrarlo un poco más ante sus seguidores. El actor de 56 años comparte ocasionalmente imágenes con su único hijo y demuestra que tiene un gran vínculo con él.

En una entrevista con medios, vía ¡Hola!, Palazuelos reveló que trata de no consentir a su hijo. “No le doy todo, se lo tiene que ganar con buenas calificaciones, con sus clases de box con todo lo que hace. Yo lo traigo bien limitado [...] No me gusta echarlo a perder, yo no quiero un junior porque le voy a quitar mucho potencial”.

Asimismo, Roberto y Yadira guardan una buena relación a pesar del divorcio. Así lo demostraron en el último acto que los unió con su hijo, pues Roberto Jr. ingresó a la escuela militar en Estados Unidos y ahí estuvo la ex pareja para presenciarlo y apoyarlo. Estas fueron las palabras del actor: “Con mi ex esposa en la escuela militar de nuestro hijo Roberto, papas orgullosos y grandes amigos para siempre,dejamos de ser pareja pero seremos familia eternamente y le agradezco por siempre que me haya dado a mi hijo primogenito y los años que estuvimos juntos”.