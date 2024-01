¿Quién es Isaac Moreno, el modelo español que está de novio con Galilea Montijo?

Isaac Moreno es el novio de Galilea Montijo, es con quien se fue de vacaciones la conductora a Bali, Indonesia, a recibir el 2024.

La pareja ha compartido muchas fotos de su paseo, donde lucen muy felices, contentos, muy enamorados, pero sobre todo, muy compenetrados.

Los fans notan que hay mucha complicidad entre ellos, lejos de poses, de hecho muchas de las fotos resultan muy divertidas, tal cual es la personalidad de la tapatía.

Aunque ya tiene algo de tiempo desde que se confirmó su noviazgo, es relativamente reciente que ambos comparten muchas fotos juntos.

Gali e Isaac se conocieron en el año 2022, pero fue hasta 2023 que se oficializó el romance, aunque previo a ello ya había rumores fuertes.

Él es Isaac Moreno

Nunca faltan los comentarios negativos alrededor de él, que dicen que se quiere aprovechar de la conductora, en parte por la diferencia de edad, aunque solo se llevan 9 años, él tiene 41 y Montijo 50.

Es un modelo e influencer español, nacido en Santa Cruz de Tenerife en Las Islas Canarias. Tiene estudios en Contabilidad y una especialización en Ingeniería Estructural.

Sin embargo, eligió dedicarse al modelaje, donde le va muy bien. Tiene un hijo, a quien muestra en algunas fotos de su cuenta de Instagram, donde tiene 210 mil seguidores.

Su hijo tiene alrededor de cinco años de edad, pero se sabe poco de él y su mamá. No debe tardar en aparecer en fotos con Galilea Montijo, de quien se sabe es muy maternal, y como sucedió con su ex, Fernando Reina, hasta con la ex se llevaba muy bien.

El ex de Montijo, ya presumió también en redes sociales a quien dicen, es su nueva pareja, quien también se dedica al mundo de la conducción.

Por lo pronto, Galilea disfruta a lo grande su noviazgo, y está en una gran etapa profesional.