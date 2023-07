Quién es Joely Bernat, la futura esposa de Paul Stanley

Con Paul Stanley como el quinto eliminado de La Casa de los Famosos México, el hijo del fallecido Paco Stanley puede regresar a casa para estar con su futura esposa, Joely Bernat. Ambos atravesaron un reto al estar separados por LCDLF, ya que llevan en una relación desde hace más de 5 años; ya van a dar el siguiente paso y caminarán al altar, pero ¿quién es Joely Bernat y a qué se dedica?

¿Quién es Joely Bernat, novia de Paul Stanley?

La prometida de Paul Stanley tiene origen puertorriqueño y dominicano; se coronó Miss Mundo Dominicana en 2013 y desde la infancia ha incursionado en el mundo del modelaje. Residía en Estados Unidos, principalmente Miami, pero se mudó a la Ciudad de México.

Con el tiempo se hizo host de televisión y llevó la batuta del programa ‘Me Caigo de Risa’. Es graduada en Conducción del CEA de Televisa, pero también participó en televisión apareciendo en ‘Como dice el dicho'; y llegó a salir en secciones y reportajes del programa ‘Ponte Fit’ y ‘Todo queda en familia’. Además de la conducción, encontró una profunda pasión en el Marketing Digital.

Joely y Paul se fueron de vacaciones por Europa en 2020 y fue en París donde el conductor le propuso matrimonio. Un año antes de este suceso le preguntaron en entrevista que para cuándo veían la boda venir: “yo lo veo muy enamorado y creo que este 2019 será el año de nuestro matrimonio [...] Amo a Paul, es decente, no tiene vicios, es muy trabajador y respeta a su mamá con todo el corazón, adora a nuestro perrito y sé que será un gran padre para nuestros hijos, y mira que podemos tener mellizos, como mi hermano y yo”, reveló Joely.

En otra plática con la mamá de Paul Stanley, Mónica Durruti, afirmó que tenía una buena relación con Joely: “es muy linda, la adoro. Es muy buena persona y ser humano. Además adora a mi hijo, y mientras yo vea que lo tratan súper bien, yo soy feliz. Ya quiero nietos, pero ellos no. Quiero ser una abuela joven, porque al rato ya no voy a tener fuerzas para cargar bebés. Estará bien cuando ellos decidan. También quiero que se casen y formen un hogar, pero Paul me dice, ‘mamá, espérate, no presiones’”.

Joely y Paul viven juntos desde hace años y ella ha sido un apoyo para él cada aniversario luctuoso de Paco Stanley.