Quién es Micho Kuri, el hijastro de Lucero que hace estas peligrosas hazañas.

En 2011 Lucero y Manuel Mijares anunciaron su separación definitiva. Meses después, “la novia de México” hizo público su noviazgo con el empresario Michel Kuri. Desde entonces la pareja convive con sus respectivos familiares y han formado un círculo íntimo como pocas veces se ha visto en el mundo del entretenimiento.

¿Quién es Michel Kuri y cuántos hijos tiene?

Kuri es un empresario mexicano de origen libanes, sobrino de Carlos Slim. Al igual que Lucero, él es divorciado de su primera esposa Ana Paula O’Farril con quien tuvo tres hijos, Ana Paula Kuri, Michel Kuri Jr. y Santiago Kuri. Mientras que Lucero es divorciada del cantante Manuel Mijares, con quien tuvo dos hijos José Manuel y Lucerito.

Él es el hijastro de Lucero

Michel Jr. Kuri es uno de los hijos de la pareja actual de Lucero, un veinteñero que disfruta de hacer muchas actividades extremas, como lanzarse de paracaídas.

De hecho, mediante unas imágenes estremecedoras, Michel Kuri, el hijastro de la famosa Lucero, recordó hace un año la terrible pesadilla que vivió y agradeció a quienes lo apoyaron durante su recuperación. “Siempre estaré agradecido con cada ser humano que estuvo involucrado en este proceso física y espiritualmente. Gracias”, escribió en su cuenta de Instagram, donde revivió la difícil experiencia en la que casi pierde la vida. “Tomé lo que puede considerarse la decisión más estúpida de mi vida. Solo por un momento, perdí el respeto por el deporte. Lo que me llevó a una de las peores pesadillas que alguien pueda tener”, reveló Michel al compartir las fotografías de los momentos más significativos del accidente. Pues según relató, después de estallarse contra el suelo a +100km/h, lo que más recuerda es que no podía mover el cuerpo del pecho a los pies.

“Después de analgésicos y dos horas en el piso, recibimos la noticia de que la ambulancia local se equivocó, y no venían a buscarme”. En tanto, siendo uno de los momentos más críticos, su hermana Ana Paula resolvió cómo trasladarlo al hospital. “En el helicóptero fui a un lugar oscuro donde había una luz blanca, cálida y pacífica (existe). Después de que me vinieron miles de recuerdos, solo estaba agradecido por todo y prácticamente me esta despidiendo, pero ella no lo permitió, mi hermana me devolvió la consecuencia abofeteándome... y no pasaron ni cinco minutos cuando llegamos al hospital”, contó el hijo del empresario. Asimismo, el primogénito de Michel Kuri dijo que parte de su recuperación tuvo lugar en México y después fue trasladado a Estados Unidos.

“Después de una semana en Rhode Island, el doctor Ziya Gokaslan, todo su equipo y yo estábamos listos para ir al quirófano para arreglar lo que pudiera arreglarse. Cuando me abrieron la espalda solo me encontraron un nervio sacro roto. Fue entonces cuando las cosas dieron un giro drástico al convertir una cirugía de 16 horas en una cirugía de 6 horas y la noticia de que iba a poder caminar de nuevo”, expresó. Finalmente, el 8 de abril fue la primera vez que el hijastro de Lucero pudo ponerse de pie y una semana después, dar sus primeros pasos con ayuda y mucho esfuerzo. “Todas las historias tienen un final feliz, solo depende cómo estés dispuesto a verlo”, reflexionó sobre los aprendizajes que le dejó esta difícil experiencia.