Quién es Wendy Guevara, la influencer que conquista La Casa de los Famosos México

Ella es Wendy Guevara, la influencer trans que se convirtió en una estrella de la televisión con su participación en La Casa de los Famosos México.

El caso de Wendy Guevara, la celebridad de internet que ha eclipsado a los participantes del reality La Casa de los Famosos, es uno de los más interesantes que nos ha dado la televisión mexicana en los últimos años.

Desde su aparición en la pantalla chica, la actriz, cantante e influencer que se hizo famosa por protagonizar un video en donde, entre bromas, pedía auxilio tras perderse con una amiga, conquistó a los espectadores del programa de Televisa con sus ocurrencias –que se han viralizado en redes sociales– y su gracia natural.

Pero ¿cuál es su historia? ¿quién es Wendy Guevara? y ¿ cómo logró convertirse en una de las figuras más relevantes de la tv y el internet en un país donde las mujeres trans son víctimas de discriminación y crímenes mortales?

¿Dónde nació Wendy Guevara?

Wendy Guevara Vázquez nació en el municipio de León, Guanajuato el 12 de agosto de 1993. Desde una temprana edad, Wendy comenzó a buscar expresar su verdadera identidad, incluso adoptando la moda emo como pretexto para dejarse el pelo largo y poder maquillarse.

En algunas ocasiones, Wendy se ha sincerado sobre la complicada infancia que tuvo: se refirió a los problemas de alcoholismo de su padre, confesó que se vestía como mujer a espaldas de todos e incluso habló sobre el terrible accidente que la obligó a dejar la escuela desde muy joven. “Primero perdí porque me atropelló una camioneta... duré seis meses en el Seguro (Social). Perdí todo mi año de kínder. Luego tuve primero de primaria la mitad y luego entré hasta segundo. Luego después en sexto ya no estudié. No’más estudié 22 días en primero de secundaria y me salí. Me bulleaban por jota, por mi preferencia sexual, me tenía que pelear siempre y eso. Entonces mejor ya no estudié y ya”, contó a Apio Quijano y Poncho de Nigris en uno de los clips más vistos del programa.

Wendy también se ha pronunciado sobre lo importante que fue recibir el apoyo de sus padres en su transición –"Cuando ya te apoyan tus papás, de ahí, la gente sale sobrando”, dijo–, sobre los malos tratos que recibió al ser detenida por ejercer la prostitución en su ciudad natal y sobre su época de trabajo en una estética, junto a su fallecida amiga Lucero, quien le dio el nombre de Wendy en referencia al personaje que Angélica Vale interpretó en la telenovela ‘Amigas y rivales’.

¿Cómo se hizo famosa Wendy Guevara?

En septiembre de 2017, Wendy y su amiga Paola –a quien conoce desde la infancia– protagonizaron un curioso video en el que se les ve pidiendo ayuda al estar “perdidas” en un cerro. Según cuentan, habían salido “a cotorrear con unos viejos” y estos se fueron, dejándolas solas en un lugar que no conocen. El que gritaran “Estamos perdidas”, replicando con voz grave la última palabra para hacer referencia al eco de la zona, le dio un toque especial el metraje.

Tras su publicación en Facebook, el video explotó por todo internet. No había alguien que no hubiera escuchado al menos los gritos preocupados de Wendy y Paola. “Estamos perdidas, perdidas, perdidas” se instauró rápidamente en la cultura pop nacional y los rostros de ambas se convirtieron en memes populares.

Desde allí, la fama de Wendy subió como la espuma. Eso le permitió iniciar un canal de YouTube –'Las Perdidas'– con Paola y su amiga Kimberly, participar en programas de televisión y novelas, ser invitada en diversos eventos y probar suerte en la música con temas enfocados en el público LGTIQ.