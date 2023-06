Apio Quijano revela con qué integrante de Kabah perdió la virginidad en La Casa de los Famosos México

Desde su llegada a La Casa de los Famosos México, Héctor ‘Apio’ Quijano ha dado varias declaraciones de su vida personal. Una de ellas es sobre la relación que tuvo con María José, compañera en Kabah, y cómo perdió la virginidad con ella.

Apio Quijano cuenta en LCDLFM que perdió la virginidad con María José

Fue durante una charla con sus compañeras, incluyendo a Sofía Rivera Torres antes de ser eliminada, que contó cómo fue ese momento. “María José y yo éramos súper amigos, inseparables, y cuando cumplí 18 yo todavía era virgen, llegué y le dije a María José: ‘si voy a perder mi virginidad con alguien, quiero que sea contigo, porque tengo la confianza de acercarme, de preguntarte, de tocarte y explorarte”, vía TVyNovelas.

Dijo que fueron novios entre 6 y 8 meses, “en el tiempo de ‘La calle de las Sirenas’, la amo a mi Josita”.

Antes de eso había dicho que puede sentir atracción tanto por hombres como por mujeres, pero no se identifica como bisexual. Apio estaba hablando con Raquel Bigorra y dijo que ‘no es 100% homosexual’. “No soy gay, porque también me gustan las mujeres y me he enamorado de mujeres. A mí las mujeres me encantan. Yo veo a Marie Claire [quien ya está eliminada] y me encanta, de que me podría enamorar. Y no soy 100% gay, aunque se me hace lo más cool ser gay, porque tienes muchas libertades”.