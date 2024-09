Quiénes son Giordana y Schersa, las hijas de Luis Enrique Guzmán y futuras herederas del clan Pinal

Giordana y Schersa Guzmán, hijas de Luis Enrique Guzmán, son dos figuras poco conocidas dentro de la prestigiosa dinastía Pinal. A pesar de su linaje familiar y el legado artístico que les rodea, ambas prefieren mantener un perfil bajo, alejadas de los reflectores y las controversias que a menudo envuelven a su padre.

¿Quiénes son las hijas de Luis Enrique Guzmán?

Luis Enrique Guzmán, hijo de la icónica actriz Silvia Pinal y del reconocido cantante y actor Enrique Guzmán, es una figura prominente en la industria del entretenimiento en México.

Su vida personal ha estado marcada por diversas relaciones y controversias, especialmente en lo que respecta a la paternidad de su hijo Apolo con Mayela Laguna.

A pesar de los desafíos, Luis Enrique mantiene una presencia significativa en el ámbito artístico, pues heredó el talento y la pasión por las artes de sus padres.

De su primer matrimonio con Viridiana Din, nacieron Schersa y Giordana. Aunque después se separaron, sus hijas han sido primordiales en su vida y se mantienen cerca del clan Pinal.

¿Quién es Schersa Guzmán?

Schersa Guzmán, la mayor de las hijas de Luis Enrique Guzmán, ha forjado su propio camino en el mundo del arte como tatuadora profesional.

Conocida por sus diseños llenos de color y motivos de plantas, Schersa destaca por su creatividad y habilidad para transformar la piel en lienzos de arte vivo. Además, se inspira en personajes de ficción para crear más estilos de tatuajes, lo que le permite atraer a una clientela diversa y selecta, incluso a miembros destacados de la familia Pinal como la rockera Alejandra Guzmán, quien elogió públicamente el trabajo de su sobrina.

¿Quién es Giordana Guzmán?

Giordana Guzmán, por su parte, canaliza su creatividad hacia el diseño de joyas. Lanzó su propia marca de joyería, “Giordana Jewelry”, que se caracteriza por crear piezas personalizadas, en las que usa piedras naturales mexicanas de libre proceso que son fundidas en oro y plata.

Su enfoque en la personalización y el uso de materiales de alta calidad han hecho que su marca gane reconocimiento entre los amantes de la joyería fina.

En abril pasado, Giordana se casó con Justin Engel en una ceremonia íntima celebrada en la lujosa casa de Silvia Pinal, acompañada por la presencia del cantante Enrique Guzmán.

A pesar de pertenecer a una familia con una destacada trayectoria en el entretenimiento, Giordana y Schersa decidieron mantener un perfil bajo y evitar la atención mediática excesiva.

Esto les permite enfocarse en sus respectivas carreras sin las presiones constantes de los medios. Schersa, con su talento en el arte del tatuaje, ha logrado construir una reputación sólida en su campo, mientras que Giordana demuestra tener una habilidad excepcional para crear piezas de joyería únicas y personalizadas.

¿Qué sucedió con Apolo Guzmán?

El miércoles pasado, se dio a conocer el resultado de una prueba de ADN que confirma que Luis Enrique Guzmán no es el padre biológico de Apolo, hijo de Mayela Laguna. Este descubrimiento generó un gran revuelo dentro de la familia y puso en relieve la fortaleza de los lazos entre las integrantes de la familia Pinal, quienes mantienen una relación cercana con Apolo a pesar de las controversias.

Mayela Laguna, madre de Apolo, informó a través de un comunicado en redes sociales sobre los resultados de la prueba de ADN, donde también solicitó respeto para ella y su hijo. No ha dado más declaraciones al respecto.

Por su parte, Luis Enrique Guzmán expresó su deseo de mantener una relación cercana con Apolo, quizá como un “tío” o “padrino”, pues le tiene mucho cariño. En declaraciones al programa “De primera mano”, Guzmán manifestó:

“La verdad no es algo agradable, lo que me da un poco de tranquilidad es que el niño está muy bien, que está con una familia y que está bien cuidado y querido, eso es lo único que me importa. Triste porque yo amo mucho a Apolo y es difícil, lo que me tranquiliza es eso. Creció conmigo tres años y medio, completamente adorado por toda mi familia.”

Giordana y Schersa, como futuras herederas del clan Pinal, representan la continuidad de una dinastía que ha dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento en México. Su enfoque en sus carreras personales y su decisión de mantener un perfil bajo sugieren un deseo de forjar su propio legado, independientemente de la sombra de la fama familiar.