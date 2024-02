Raúl Araiza fue hospitalizado por este padecimiento

Raúl Araiza sufrió de bursitis por el esfuerzo que hizo con un reto de ejercicios, por lo que fue llevado al hospital por un fuerte dolor en el brazo.

El conductor del programa “Hoy”, de 59 años, contó que después de haberse sumado al Reto 21 del matutino, donde se realizaron rutinas de ejercicios, comenzó a sentir intensos dolores en el codo, por lo que acudió al hospital para ser atendido.

“Me dijeron que qué bueno que vine. Tenía el codo muy inflamado, y era una bursitis. Estaba muy hinchado y me sacaron lo que tenía dento. Nunca me había dolido algo. No es que sea llorón, si me dolió muchísimo, pero así de infectado estaba”, dijo.

Raúl Araiza mostró cómo se encontraba su brazo izquierdo tras ser sometido a un drenado de líquido en el área del codo. “Se me hizo una bola y no aguantaba el dolor. Está un poco gordito, inflamado, peor ya aguanto tocarme y esto es por falta de fuerza”.

Afortunadamente los médicos ya le indicaron un tratamiento al conductor, pero si la lesión no mejora, el presentador tendrá que volver al hospital para tratar la afección. “Tengo que tomar el antibiótico y si no me funciona, me tienen que internar para pasármelo por la vena”.

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la bursitis es la inflamación de una bursa (una especie de bolsita que protege y amortigua los huesos y otras partes del cuerpo) en alguna de las articulaciones que tenemos, principalmente en brazos y piernas. Esta afección puede ser causada por el uso en exceso de la articulación inflamada o por alguna lesión en esta área que provoque un roce anormal.

Entre sus síntomas se encuentran la inflamación en el área afectada y dolor constante, así como sensibilidad, hinchazón, calor y enrojecimiento sobre la articulación.