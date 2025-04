Revelan la causa de muerte de Michelle Trachtenberg, la actriz de Gossip Girl

Michelle Trachtenberg fue hallada sin vida a la edad de 39 años en su residencia en la Ciudad de Nueva York el 26 de febrero. La actriz conocida por sus papeles en series como “Buffy” y “la cazavampiros”, al igual que “Gossip Girl”, murió por causas naturales debido a complicaciones de diabetes mellitus, anunció el médico forense.

Tras este hecho la familia se había negado a realizar una autopsia pues no había evidencia de que hubiera sido causa de un crimen o delito.

Michelle tenía 39 años cuando fue encontrada por su mamá en su departamento de Central Park South en Manhattan. Además, se dio a conocer que recientemente había recibido un tlasplante de hígado.

La actriz nació el 11 de octubre de 1985, y desde muy pequeña inició su carrera en la televisión. Su primer papel fue a los 9 años en la serie The Adventures of Pete and Pete de Nickelodeon. A partir de ahí comenzó a figurar en más producciones como en la película Harriet the Spy en 1996.

Cuando comenzó a ser famosa fue cuando interpretó a Dawn Summers, en la serie Buffy la cazavampiros, y también por formar parte del elenco de Gossip Girl interpretando a Sparks a lo largo de seis temporadas.