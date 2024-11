Revelan por qué Paloma Cuevas no estuvo con Luis Miguel en México mientras luchaba por su salud

La salud de Luis Miguel ha sido un tema de preocupación en los últimos días, pues el cantante tuvo que posponer varios de sus conciertos en México debido a su estado, sin embargo, en medio de esta difícil situación, muchos de sus fans se han preguntado dónde está su novia, Paloma Cuevas.

Mucho se ha especulado sobre la enfermedad que afectó a ‘El Sol’, sin embargo, ha trascendido que el intérprete sufrió de una faringitis, por lo que tuvo que guardar reposo, pero, al parecer, no es nada de gravedad.

La relación entre Luis Miguel y Paloma Cuevas ha sido muy discreta desde el principio, pero sus seguidores opinaron que la diseñadora española debió acompañar a su pareja durante está situación que lo obligó a poner un alto luego de casi 200 conciertos.

¿Dónde está Paloma Cuevas?

De acuerdo con el diario El Español, Paloma Cuevas está en Madrid, España, atendiendo sus obligaciones y cuidando a su familia, pues recordemos que es una empresaria y diseñadora que, además, tiene dos hijas, Paloma Ponce, quien nació en 2008, y Bianca Ponce, quien llegó al mundo cuatro años después.

Según cuenta el mencionado medio, la socialité de 52 años no ha viajado a encontrarse con Luis Miguel debido a que el cantante le aseguró que no era necesario, pues su estado de salud no representa ningún riesgo.

Detallaron que el intérprete de ‘La Incondicional’ sí tuvo que visitar un centro médico, pero no se quedó hospitalizado, y su condición no se reportó grave.

Luis Miguel y Paloma Cuevas tienen una relación muy discreta Instagram @luismiguel / @palomacuevasofficial

¿El fin del noviazgo de Paloma Cuevas y Luis Miguel?

El Español aseguró que la pareja atraviesa por un momento “inmejorable” y, aunque no habrá boda próximamente, el artista de 54 años podría establecerse en España una vez que termine sus compromisos laborales, país donde tiene una residencia en La Finca, Madrid, valorada en 12 millones de euros.

Hace unas semanas, la diseñadora compartió, por primera vez, una fotografía de su novio en sus redes sociales, demostrando que su relación va mejor que nunca.

A través de una historia en Instagram, posteó un afiche publicitario de una marca de tequila que ‘El Sol’ promociona. Sin incluir ningún mensaje, Paloma Cuevas solo musicalizó la historia con el tema ‘México en la piel’ del mismo Luis Miguel.