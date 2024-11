Quién es Susana Giménez, la diva argentina que hizo picantes declaraciones sobre Luis Miguel

La cantante Nathy Peluso fue invitada al programa de Susana Giménez, donde la intérprete de ‘Xq eres así’ puso en jaque a la presentadora al hacerle una picante pregunta sobre Luis Miguel.

“Te tengo que hacer una preguntita. ¿Vos te comiste a Luis Miguel?”, preguntó Nathy Peluso con una sonrisa.

Susana Giménez, de 80 años de edad, negó rápidamente este vínculo con el cantante de 54 años y explicó: “No, no. Somos amigos”, dijo la conductora con una sonrisa incómoda ante el grito del público.

“Susana… unas papas fritas hubieron ahí”, insistió la Nathy Peluso, “todos queremos saber”, añadió.

Ante la insistencia, Susana Giménez reveló: “Un beso por ahí… Pero nada más. No llegamos a concretar”. Al decir estas palabras, los presentes estallaron en gritos y aplausos.

“¡Qué suertuda! No, qué suertudo él”, respondió la intérprete entre risas. “Sí, la verdad que sí. Es una belleza él”, añadió la presentadora.

La entrevista de Susana Giménez a Luis Miguel en Acapulco

En 1996, Susana Giménez viajó hasta la casa de Luis Miguel en Acapulco, como muy pocas veces, el cantante abrió las puertas de su hogar en las costas mexicanas a la prensa.

“No soy muy amigo de tener entrevistas, excepto cuando se trata de cosas muy especiales, como en este caso y cuando se trata de una mujer tan bella como tú”, dijo ‘El Sol’ a la presentadora en ese entonces.

Durante esta entrevista, Luis Miguel reveló algunos detalles de su vida íntima, sus sueños, su timidez, su día a día, y hasta la manera en la que le gusta que le demuestren cariño.

“Me gustan las demostraciones de cariño. Me gusta mucho ver el cariño y el aprecio de la gente, eso para mí es lo que me da fuerza y me da ganas de salir adelante a pesar de momentos muy difíciles”, declaró.

La primera vez que Susana Giménez entrevistó a Luis Miguel fue en 1992, cuando ‘El Sol’ estaba en plena gira por su disco ‘Romance’.

La segunda fue la de Acapulco y finalmente, la tercera entrevista ocurrió en el 2002 con motivo del lanzamiento de su disco ‘Romances II’.

¿Quién es Susana Giménez?

María Susana Giménez Aubert nació el 29 de enero de 1944 en Buenos Aires, Argentina. Es una actriz, conductora de televisión, exmodelo y exvedette con casi sesenta años de carrera.

En los años 60, Susana Giménez atravesó por problemas económicos que la hicieron probar suerte como modelo, tanto en televisión como en revistas.

En 1968 debutó como actriz, aunque no figuró en los créditos. Pero en 1970 fue llamada para aparecer en otras películas y en el programa de televisión ‘Matrimonios y algo más’ y ganó un premio Martín Fierro como ‘revelación’ por su participación en este show.

A través de su trayectoria ha aparecido en más de 30 películas, varias obras teatrales y series de televisión, pero, sin duda, lo que ha marcado su carrera y la televisión latinoamericana es su programa ‘Hola, Susana’ el cual arrancó en 1987.

La argentina tiene casi 60 años de trayectoria Instagram @gimenezsuok

Durante su tiempo al aire, el programa ha recibido a grandes personalidades de talla nacional e internacional, como Justin Bieber, Cristian Castro, Chayanne, Lenny Kravitz, Salma Hayek, el Dalai Lama, entre muchísimos otros.

Pero Susana Giménez ha probado que puede diversificarse en los negocios, en 2008 lanzó su propia revista, así como su propio perfume, dos estampillas, cuatro libros, creó su propio bingo, dos discos musicales donde ella cantaba y hasta su propia muñeca estilo Barbie.

Estuvo casada con Mario J. Sarrabayrouse, con quien tuvo a su única hija, María Mercedes, además tiene dos nietos: Lucía y Manuel Celasco. Su segundo matrimonio fue con Huberto Raviralta, a quien le tuvo que pagar más de 10 millones de dólares tras su divorcio.

También se le relacionó sentimentalmente con el boxeador Carlos Monzón, el conductor Ricardo Darín, Carlos Calvo, Sergio Denis y Cacho Castaña.