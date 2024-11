Así fue el día que Luis Miguel le hizo coros a Quincy Jones, el productor de Michael Jackson

Luego de la lamentable muerte del productor y compositor Quincy Jones este domingo 3 de noviembre, sus fans han recordado el día que Luis Miguel fue parte de un álbum del legendario músico.

‘El Sol’ fue una de las 50 estrellas de la música internacional que colaboró en el disco ‘Q’s Jook Joint’ de Quincy Jones, el cual fue lanzado el 30 de diciembre de 1995.

La voz de Luis Miguel puede escucharse en los coros de la canción ‘Is It Love That We’re Missing’, tema escrito por George Johnson y Debbie Smith y que es un cover del propio Quincy Jones, grabado originalmente en 1975.

Pero ‘Micky’ no es el único en los coros, también colaboraron Patti Austin, Siedah Garrett, Mervyn Warren y Will Wheaton, mientras que las vocalistas principales fueron Gloria Estefan y Warren Wiebe.

¿Quién fue Quincy Jones?

Quincy Delight Jones nació el 14 de marzo de 1933 en Chicago, comenzó su carrera como pianista y trompetista y su exitosa carrera abarcó más de siete décadas

Fue un compositor, trompetista, director de orquesta, arreglista y productor muy prolífico. Desde joven mostró interés por la música y solidificó su estatus como uno de los productores musicales más importantes del siglo XX.

Trabajó con algunas de las más grandes estrellas musicales, como Michael Jackson, Donna Summer, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Aretha Franklin, Celine Dion, Chaka Khan, James Ingram, Ray Charles, entre muchísimos otros.

Fue el primer afroamericano en ser nominado para un Oscar en la categoría de música original por su trabajo en ‘In Cold Blood’ y ‘In the Heat of the Night’, así como el primer afroamericano en ser vicepresidente de un sello discográfico importante: Mercury Records.

Quincy Jones trabajó con cientos de artistas Instagram @quincyjones

Uno de sus éxitos más destacados fue su colaboración con Michael Jackson, con quien produjo algunos de sus álbumes más vendidos como ‘Thriller’, ‘Bad’ y ‘Off the Wall’.

En 1985 produjo ‘We are the world’, tema en el que participaron muchísimos cantantes importantes de la época para recaudar millones de dólares para el alivio de la hambruna en África.

Quincy Jones, quien se casó tres veces y tuvo siete hijos, sufrió varios problemas de salud, incluyendo un aneurisma cerebral en 1974 que le impidió seguir tocando la trompeta. Además, sufrió una “crisis nerviosa” en 1986 por exceso de trabajo y en 2015 tuvo un coma diabético y un coágulo masivo de sangre.

Falleció a los 91 años de edad en su casa de Los Ángeles rodeado de su familia, reveló su agente, Arnold Robinson, aunque no especificó la causa de muerte.