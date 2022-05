En un encuentro íntimo desde su casa en Los Ángeles, Sarah Kohan platica en exclusiva para Caras sobre la etapa más bonita de su vida; la maternidad, y del día a día que lleva junto a sus hijos Noah y Nala.

Por María del Mar Barrientos

Fotos Israel Hernández

Styling: Rodrigo Alcántara

Maquillaje y peinado: Simri Abner

Con una sesión de fotos entrañable, Sarah Kohan nos dejó entrar a la intimidad de su hogar.

¿Cómo te ha tratado esta pandemia?

Bien, muy bien. La verdad estoy súper feliz. Ha sido muy interesante ser mamá en dos ocasiones tan seguidas una de la otra. Así que ha sido una época bastante divertida.

Has tenido muchos cambios en muy poco tiempo…

Así es. Muchísimos. Me mudé a los Ángeles en febrero justo antes de la pandemia, fue un gran cambio. Tuve 3 mudanzas a diferentes ciudades, desde que Noah nació.

Después, cuando Nala nació en octubre del 2019, antes de la vacuna, fue un tiempo muy aterrador, porque nadie sabía qué iba a pasar.

¿Fue difícil adaptarte a la maternidad, en tiempos pandémicos?

No realmente. Lo que sí se me hizo muy difícil fue el post parto porque cuando tienes a tus hijos dentro de ti, es más fácil cuidarlos, pero cuando no, pues me causaba mucha ansiedad.

Me imagino que has disfrutado mucho este tiempo con tus hijos. ¿Nos podrías contar un poco de las personalidades de cada uno?

Noah es un niño de mamá, todo el tiempo quiere estar conmigo, es muy creativo, le gusta mucho estar en espacios exteriores y le encanta jugar con animales, con bichos, con todo. A cada insecto que ve, lo llama “Jack”, así que todos los insectos se llaman “Jack” para él. Es más tímido y reservado, no le gusta comer mucho, porque todo el tiempo está concentrado en hacer diferentes actividades, así que se mantiene ocupado la mayoría del tiempo. En cambio Nala, come todo el tiempo, duerme muy bien y es una niña muy feliz. Yo creo que esa parte positiva la heredó de ambos, de su padre y mía. Y la manera de comer, sin duda alguna, la heredó de su padre.

¿Cómo ha cambiado tu vida la maternidad?

Definitivamente la cambió para mejor. Creo que cuando la gente está en sus 20, es cuando tratan de encontrar sus propósitos de vida, qué quieren ser, qué carrera quieren estudiar, la maternidad, etcétera. Es cuando uno escoge qué quiere hacer con su vida. La maternidad me dio un propósito muy fuerte, y definitivamente eso es lo que siempre quise.

¿Qué ha sido lo más retador en esta etapa?

Tu vida da un giro cuando tienes hijos. No lo entiendes hasta que te pasa, y creo que te da mucho aprendizaje y te da confianza contigo misma y con tus decisiones como mamá, aunque a veces toma mucho tiempo adaptarte.

¿Cómo fue tu experiencia en el tema de la maternidad?

El embarazo es algo precioso, y yo realmente lo disfruté, no tuve que restringir mis ideas de cómo iba a lucir en el post parto y creo que si vas a tener un bebé, tienes que estar súper agradecida, por estar sana y feliz, y tienes que ser muy generosa contigo misma, porque con las hormonas y las emociones, que están a tope, puede ser muy difícil, pero creo que las mujeres necesitan darse a sí mismas, por lo menos nueve meses después del parto, para volverse a sentir como ellas mismas.

Te puede interesar: Ana Claudia Talancón será mamá por medio de la adopción

¿Te gustaría tener más hijos, o dos son más que suficiente?

Definitivamente, me gustaría tener cuatro hijos en total.

¿Cómo es tu rutina diaria?

Estamos todavía en pandemia, pero desde las vacunas creo que la gente se ha relajado. Me despierto todos los días a las 8am, les doy de desayunar a mis hijos, damos un paseo largo en el parque, luego regresamos a la casa y toman una siesta, después se despiertan y comen, a veces tienen clase de natación o hacer otras actividades, y alrededor de las 6pm cenan, y luego nos vamos a la cama. A Noah le encanta ver tv, y Nala ahora se da cuenta que está viendo televisión y no se quiere ir a dormir.

Has vivido en varios países en los últimos dos años, ¿Cuál ha sido tu favorito para vivir? ¿Te gusta Los Ángeles?

Nunca me gustó vivir en Los Ángeles realmente. Solía venir mucho por trabajo pero puede llegar a ser un lugar muy superficial, a menos que tengas muy buenos amigos aquí, y que te adaptes. Me encanta Europa, y amo Londres, me gusta estar ahí. Pero ya veremos qué pasa, quién sabe qué me depara el futuro. Aunque tengo que decir que después de la pandemia me ha gustado un poco más estar aquí.

¿Extrañas Australia?

Si y no. Lo extraño porque ahí está mi mamá y mi papá, pero creo que ya lo superé.

¿Qué es lo más satisfactorio que te ha dado la maternidad?

Son las pequeñas cosas que ves, el día a día cuando ves que aprendieron algo nuevo, cuando se dan cuenta de cosas que antes no veían. Noah, por ejemplo, ahora está empezando a hablar mucho y está lindísimo.

¿Vas a regresar al modelaje?

Voy a tomar las cosas como vengan. Ahora mismo, estoy haciendo mi primera pasarela después de tener a mis hijos, así que estoy haciendo cosas pequeñas y poco a poco, pero vamos a ver.

Eres una figura pública desde hace muchos años, pero desde tu última relación, tu fama ha incrementado. ¿Te ha llegado a molestar esta fama?

Yo escojo ciertas partes de mi vida que quiero compartir, creo que es difícil cuando la personas creen que saben todo de ti, pero todo se puede sobrellevar mientras haya un balance.

¿Cómo le haces para ignorar algunos comentarios negativos que recibes en las redes sociales?

Creo que si algo realmente me molesta, si lo digo, pero hay que ser más grande que eso y solo bloquearlo y continuar porque siempre va a haber gente así.

¿Podrías decir que estás en un buen momento en tu vida?

Así es. Estoy muy feliz, muy plena y todo ha sido maravilloso.

Tus hijos son mitad mexicanos, ¿qué opinión tienes sobre los mexicanos y sobre México?

Estoy muy feliz de que mis hijos sean mexicanos, es una cultura fascinante y también creo que el que crezcan en Los Ángeles, es algo positivo porque hay una comunidad latina grandiosa aquí. Amo México.

Te puede interesar: LA RAZÓN POR LA QUE “CHICHARITO” HERNÁNDEZ SE SEPARÓ DE SARAH KOHAN

Sarah Kohan pone fin a los rumores

Descubre la entrevista con Sarah Kohan en la próxima edición.