Esta era la millonaria pensión que Sasha Montenegro recibía por ser viuda del expresidente José López Portillo

Con la muerte de Sasha Montenegro surgieron nuevas incógnitas sobre su vida dentro y fuera de los escenarios, dudas inclinadas especialmente al polémico matrimonio que mantuvo con el expresidente José López Portillo.

El político mexicano murió en 2004, suceso que colocó a Sasha Montenegro como la beneficiaria directa de la pensión que le correspondía por haber sido el principal mandatario del país.

De cuánto era la pensión que recibía Sasha Montenegro por ser viuda de José López Portillo

Luego de la muerte de José López Portillo ocurrida en 2004 por complicaciones de neumonía, Sasha Montenegro quedó como beneficiaria de la pensión que tenía su esposo por haber sido presidente.

Se sabe que las condiciones eran que, al morir un expresidente mexicano, su viuda pasaría a recibir este pago. Por lo que Montenegro habría cobrado el 80% del total en el primer año póstumo a la muerte, y posteriormente cobraría únicamente el 50% de lo estipulado.

De acuerdo con estimaciones reveladas en años pasados otorgadas por plataformas de transparencia, la millonaria pensión de Sasha Montenegro por ser viuda de José López Portillo, ascendia a un millón 688 mil 736 pesos mexicanos, monto que cobró durante 14 años.

Sasha Montenegro enviudó de José López Portillo en 2004 X

Qué pasará con la pensión de José López Portillo que recibía Sasha Montenegro

El matrimonio de Sasha Montenegro y José López Portillo estuvo rodeado de polémica incluso desde antes de comenzar, pues durante años se especuló que la pareja habría mantenido una relación extramarital mientras él aún estaba casado con Carmen Romano, quien fue su esposa durante 40 años y lo acompañó a lo largo de su mandato presidencial.

Al morir el mandatario el panorama no cambió y se dieron diversos conflictos en la familia López Portillo. No obstante, Sasha Montenegro permaneció como la beneficiaria directa de la pensión que recibía el expresidente y tuvo acceso a la cifra que superaba el millón y medio de pesos por años.

Se sabe que desde 2018 la actriz ya no pudo hacer efectivo este cobro, luego de que a finales de ese año se presentara una ley para eliminar todos los pagos y pensiones por este concepto sin excepción.

De modo que para la fecha de su muerte Montenegro ya no contaba con este beneficio, por lo que no habrá beneficiarios póstumos. Hasta el momento, no se tienen detalles de cuáles son los bienes y propiedades que dejó en su testamento, en el que presuntamente Nabila y Alexander, sus hijos, serían los únicos mencionados.