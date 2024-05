Selena Gomez estaba decidida a ser madre soltera, pero lo que le ocurrió le hizo cambiar todos los planes

Con 31 años y una sólida carrera como actriz, cantante y empresaria, Selena Gomez ya ha pensado en lo que sigue para su futuro, específicamente en el plano personal. Esto debido a que en los últimos meses, su vida sentimental dio un giro inesperado que la hizo recobrar la ilusión en el amor y replantearse algunas de las expectativas que tenía, entre ellas su iniciativa por adoptar a un bebé, sin importarle demasiado no tener una pareja para criarlo.

Selena Gomez pensó en ser madre soltera y adoptar: ¿por qué cambiaron sus planes?

Uno de los aspectos más conocidos de la artista es lo mucho que le gustaría ser mamá, sueño que ha tenido que replantearse a lo largo de su vida, especialmente por los estragos que el lupus ha dejado en su cuerpo. De acuerdo a lo que ella misma ha dicho en ocasiones anteriores, pese a que tras los diagnósticos se planteó el abandonar esta meta, poco después pensó en la posibilidad de adoptar.

Este se convirtió en otro de sus propósitos, e incluso ya tenía previsto que si para los 35 años estaba soltera y las probabilidades de quedar embarazada seguían siendo escasas, daría inicio a los trámites, confesó Selena Gomez en una íntima plática con TIME, luego de que fue nombrada entre las 100 empresarias más poderosas de la actualidad.

Aunque no lo han confirmado, todo parece indicar que muy pronto podrían aventurarse a conformar su propia familia, ya que al menos por parte de Benny, sí se ve teniendo hijos con la empresaria y pasando el resto de sus días junto a ella.

Así inició su romance con Benny Blanco

Otro aspecto mediático ahora mismo sobre Selena Gomez es su noviazgo con Benny Blanco, con el que lleva poco más de medio año y junto a quien ha confesado, se siente completamente segura y aceptada. Para sus fanáticos, una duda constante ha sido la forma en que comenzaron a salir, pues llevaban años conociéndose y nunca antes habían mostrado ningún tipo de interés amoroso.

El productor ya ha hablado sobre sus deseos de ser padre junto a Selena Instagram

Al respecto, durante su conversación con TIME a propósito de la portada que protagonizó, Selena rememoró de qué manera se dio todo para que ellos se enamoraran. “Pensaba en él como un amigo, incluso una vez le pregunté si conocía a alguien que pudiera presentarme. Así que cuando me llevó a conocer a otra persona en una fiesta, me dí cuenta de que me gustaba. Estas cosas simplemente suceden cuando menos te lo esperas”, externó la también actriz.