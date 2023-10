Sergio Mayer Mori habla sobre su depresión: “Estaba muy vacío y me sentía muy mal”

El hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer Mori reveló cómo se dio cuenta de que estaba atravesando una fuerte depresión y el importante papel que tuvo su mamá al ayudarlo a recibir el tratamiento correcto.

“Les puedo hablar desde mi experiencia personal. Uno se da cuenta cuando no está bien, no solamente que no se te dan las cosas, sino que uno no las está buscando, no está haciendo lo que debe hacer y se siente como vacío”, contó el cantante a las conductoras de La mesa caliente.

El joven de 25 años, quien es papá de Mila, que nació en 2016, ahondó sobre el peso de los estereotipos y las redes sociales en la salud mental. “Siento que muchas personas de mi edad, también gente grande, pero más que nada en mi generación, crecimos con todo este tema de las redes sociales, de basar nuestro valor en belleza o en seguidores o en estas cosas superficiales… eso crea mucho vacío en el ser humano”, dijo el modelo.

Sobre las emociones y comportamientos que le hicieron darse cuenta de que estaba atravesando por una depresión, Sergio Mayer Mori reveló: “Yo me di cuenta de que estaba yo muy vacío. Me sentía muy mal, no tenía ganas de levantarme en las mañanas, ni de hacer mi música o de hacer castings o de ver a mi familia. Eso fue para mi fueron como estas banderas rojas, de decir, algo no está bien”.

El punto más bajo, fue también cuando decidió pedir ayuda a Bárbara Mori. “Despertarme un día en la mañana llorando ir con mi mamá y decirle, ‘¿sabes qué, mamá?, necesito ayuda’ y ella, como el hermoso ser humano que es y la muy buena madre que es, obviamente me extendió la mano y me dijo, ‘claro, que te ayudo’”, recordó el joven.

Sobre su tratamiento, Sergio Mayer Mori narró que, después de abrir sus sentimientos a su madre, empezó a tomar terapia y a pasar tiempo con su familia. “A tomar un poco las riendas de mi vida”, explicó.

Los proyectos de Sergio Mayer Mori

El cantante, quien hace algunos meses presentó el álbum We One, dijo que se siente feliz y está enfocado en su carrera. “Estoy muy emocionado, porque al fin estoy dedicando el tiempo que se merece a mi carrera. Llevo muchos años como un poco disperso en cuanto a mi tiempo y ahorita estoy dedicándolo todo. Estoy muy feliz”, dijo el cantante de temas como Lo natural y Acalanto.

Sobre su trabajo profesional compartió “Acaba de salir el primer disco que lancé hace unos meses y ya vengo con otro proyecto nuevo. También ya voy a empezar a dar shows en vivo. Estoy bastante emocionado y feliz por esta nueva etapa”, dijo Sergio Mayer Mori.