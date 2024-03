Sergio Mayer Mori se sincera sobre su vida amorosa: esta es la curiosa forma en la que se enamoró

Desde sus inicios, Sergio Mayer Mori se ha distinguido por la personalidad transparente que posee, misma que le ha valido ganar miles de seguidores que siguen fielmente sus proyectos. También ha sido un pilar clave para ayudarse a crear una dinámica positiva en cuanto a los cuestionamientos que recibe acerca de su vida sentimental y las peculiares experiencias que forman parte de su historia.

Las revelaciones de Sergio Mayer Mori acerca de su vida privada

Prueba de ello es la apertura que ha mostrado para hablar de las relaciones públicas que ha tenido, la última de ellas con Raquel Chaves, una modelo mexicana con la que mantuvo un noviazgo durante cerca de cinco años.

Desde su rompimiento a inicios de 2023, el hijo de Bárbara Mori no ha tenido otro romance conocido, sin embargo, no pierde las esperanzas de volver a encontrarlo. Por esta razón el joven actor no se cierra a la creencia de que el amor está en cualquier parte y recientemente atestiguó que los “flechazos a primera vista” sí existen.

Sergio Mayer Mori lleva cerca de un año soltero Instagram

Así fue el “amor a primera vista” que experimentó el modelo

Durante una breve conversación con Telehit, Sergio Mayer Mori reveló que aunque sigue soltero, hace poco “se enamoró” de alguien a quien solo vio por unos segundos.

“Fui a escalar y justo cuando iba saliendo del lugar, entró una chavita como de mi edad. Cuando la vi, pensé: “¡Estoy enamorado!”, y nunca antes la había visto”, contó el también actor de 27 años.

Contrario a lo que ocurre en las películas, este encuentro no tuvo desenlace, ya que no intercambiaron palabras y ambos siguieron su camino. No obstante, esto no impidió que Sergio guardara en su mente esta historia como algo digno de contarse, además de ser un recordatorio de que en cualquier momento es posible cruzarse con la próxima persona de la que podría enamorarse, incluso si no es algo que esté entre sus planes.