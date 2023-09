¿Sergio Mayer va por la Jefatura de Gobierno de CDMX?, esto dijo el actor

El exdiputado federal Sergio Mayer expresó su intención de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos capitalinos y de la población mexicana.

En entrevista con Milenio, el cuarto finalista de La Casa de los Famosos México, abrió la posibilidad de postularse como Jefe de Gobierno, aunque aclaró que no será precisamente en las elecciones de 2024.

Instagram

“A mí cuando me han preguntado, yo siempre he dicho que por supuesto que me encantaría ser Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Yo sé que hay tiempos para eso, yo tengo todavía que hacer muchas cosas antes de tomar una decisión y yo tengo un pequeño problemita, que es justamente que soy un poco apartidista, no apolítico, apartidista porque yo no pertenezco a ningún partido político”, comentó Sergio Mayer.

Y agregó que no es fácil contender como candidato independiente, por lo que irá paso a paso para poder lograrlo.

“Entonces, es muy complicado participar de manera independiente en una contienda tan importante como es la Jefatura de Gobierno y creo que tengo que ir paso a paso para ir creciendo, ir aprendiendo, he seguido preparándome, he seguido tomando diplomados que tienen que ver con la administración pública, y esa es una parte importante, seguir creciendo”, añadió.

Sergio Mayer, quien fungió como diputado federal por Morena durante tres años, y fue presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados expresó que no le debe nada a ningún partido y enfatizó que cuando no estuvo de acuerdo con alguna decisión, alzó la voz.

“Yo fui diputado federal, pero yo fui de la cuota ciudadana, yo nunca he sido afiliado, yo nunca he participado en ningún partido político... para participar en una contienda tan importante es necesario ser de un partido político”.

En este sentido, dijo que está abierto a integrarse a cualquier partido, pues su ideología es abierta. Por otra parte, dijo que es consciente de que ser popular entre la gente no hace a nadie automáticamente apto para ostentar un cargo político y recalcó que es importante la preparación.

“El ser popular no necesariamente te hace apto para un puesto de representación popular, tienes que prepararte, tienes que estar involucrado”.

Mayer Bretón de 57 años de edad destacó su capacidad para llegar al puesto de Jefe de Gobierno, por su desempeño como diputado federal entre 2018 y 2021, con Morena. Asimismo, el actor, cantante y político tiene una formación académica como administrador de empresas, grado que obtuvo tras cursar estudios de Licenciatura en la Universad Iberoamericana entre los años 1985 y 1989.