Shakira confiesa: “siempre he sido dependiente emocionalmente de los hombres”

La cantante colombiana Shakira dio su entrevista más esperada al periodista Enrique Acevedo, con quien abordó algunos aspectos de su vida personal y profesional tras su polémica separación con Gerard Piqué y el lanzamiento de su nuevo material musical que ha dado de qué hablar por los dardos hacia su ex pareja. Shakira abrió su corazón y habló sobre las expectativas que tenía de la familia, sin temor al qué dirán, confesó, “yo también compraba esa historia de que una mujer necesita a un hombre para completarse, de una familia... yo también tuve ese sueño de tener una familia en la que los hijos contaran con una madre y un padre bajo el mismo techo pero, bueno, no todos los sueños se cumplen pero la vida encuentra la manera de compensarte y conmigo lo ha hecho con creces con estos dos niños maravillosos”, dijo, haciendo referencia a sus hijos- fruto de su relación con Piqué-. En este sentido, admitió, “siempre he sido bastante dependiente emocionalmente de los hombres. Tengo que confesarlo”. sin embargo, la colombiana ha logrado salir adelante a pesar del dolor que le provocó su ruptura. “He logrado sentir que soy suficiente, cosa que jamás pensé, ahora me siento completa porque dependo de mi misma y dos niños que dependen de mi, tengo que ser una leona”.

Shakira mencionó que hijo Milan de 10 años de edad, la animó a colaborar con Bizarrap. “Mami tienes que hacer algo con Bizarrap. Es el Dios argentino”, le dijo el pequeño a Shakira, quien no dudó en aceptar la oferta que le había hecho el productor y tras el consejo de su hijo lanzó su hit que causó revuelo por las numerosas estrofas dedicadas al ex futbolista. A pesar de las críticas que ha recibido la cantante, asegura que se encuentra más fuerte que nunca, dispuesta a enfrentar cualquier reto que venga, “yo ya estoy lista para el próximo round, que venga la vida y que me muestre qué más hay”.

Asimismo, Shakira menciona que la sororidad es esencial, “Como decía Madeleine Albright -exsecretaria de Estado de Estados Unidos-hay un lugar reservado en el infierno para todas aquellas mujeres que no apoyan a otras, y estoy totalmente de acuerdo”.

Y es que sin duda, la música ha hecho que Shakira transforme todo el dolor que le causó su separación, “dicen que lo contrario de la depresión es la expresión”, dijo sobre el lanzamiento de su polémica colaboración con Bizarrap.

A pesar de todo, Shakira se confesó una enamorada del amor, “Aceptar tu vulnerabilidad, hay cosas en la vida que no salen como uno quiere, hay sueños que se rompen y hay que recoger los pedacitos del suelo y volverte a reconstruir”, mencionó.