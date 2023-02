Shakira contrató a un detective y descubrió la infidelidad de Piqué

La famosa artista colombiana se dio cuenta de que Piqué la engañó, por el material que le entregó un investigador.

Shakira y Piqué siguen en el ojo del huracán por las declaraciones que los involucran. Ahora, salió a la luz que la colombiana habría contratado a un detective para seguir al padre de sus hijos y así fue como descubrió que Piqué salía con Clara Chía desde antes de su separación.

El investigador contratado por Shakira logró tomar fotografías que fueron evidencia suficiente para que se comprobara la infidelidad del ex defensa del FC Barcelona, según los presentadores del programa televisivo “Cuatro al Día”, quienes también señalan que Shakira recibió una llamada de Piqué, mientras ella se encontraba en Estados Unidos grabando un programa, y el ex jugador le pedía “espacio” a la cantante, por lo que de inmediato Shakira comenzó a sospechar que algo no estaba bien por el comportamiento de Piqué; por esta razón, ella decidió contratar a un investigador para seguir los pasos de su ahora ex pareja y enterarse de qué estaba ocurriendo.

Como resultado, el investigador obtuvo la fotografías de Piqué con la entonces desconocida Clara Chía, quien más adelante fue presentada por el ex jugador y desató miles de comentarios.

A pesar de la traición de Piqué, Shakira habría intentado “perdonar” al padre de sus hijos y como solución le propuso ir a terapia de pareja, sin embargo, a él no le interesó y decidió mudarse a un piso él solo para iniciar una nueva vida junto a su nueva novia con quien ahora celebra su cumpleaños número 36, mientras Shakira lo hace junto a sus hijos, quienes en días pasados también soplaron las velitas del pastel.

