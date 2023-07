Qué le pasó a Shane, el hijo de Sinéad O’Connor que marcó los últimos años de vida de la cantante

Los últimos años de vida de la cantante irlandesa Sinéad O’Connor fueron marcados por la tragedia de su hijo Shane Lunny, quien murió con solo 17 años de edad.

La cantante irlandesa Sinéad O’Connor, fallecida este 26 de julio a los 56 años, no tuvo una vida fácil. Tras pronunciarse contra el encubrimiento de casos de abuso sexual infantil al interior de la Iglesia Católica, su carrera en ascenso se detuvo. Imposibilitada de recuperar el ritmo, la intérprete de Nothing Compares 2 U, cayó en terribles depresiones para poco después ser diagnosticada con Trastorno de Estrés Postraumático Complejo y Trastorno límite de la personalidad. Sin embargo, nada dejó una marca tan profunda en su vida como la muerte de su hijo, Shane Lunny, en 2022. Pero ¿qué pasó con el hijo de Sinéad O’Connor?

¿Quién es Sinéad O’Connor?

Sinéad O’Connor fue una famosa cantante y compositora irlandesa conocida por su versión de Nothing Compares 2 U, clásico de Prince que sirvió como sencillo para su segundo álbum I Do Not Want What I Haven’t God.

Nacida en 1966, O’Connor fue descubierta por una voluntaria en la escuela reformatorio en la que fue internada a los 15 años. Después, uno de sus maestros del colegio la alentó a probar suerte con la composición. En 1984, formó una banda llamada Ton Ton Macoute, donde demostró su talento hasta la muerte de su madre al año siguiente. Su trabajo en la desaparecida agrupación le valió un contrato discográfico con la compañía Ensing Records.

En 1987 publicó su primer álbum, The Lion and the Cobra, con el que se dio a conocer en todo el mundo. Dos años después llegó el éxito con su segunda producción discográfica, donde se incluyó el hit Nothing Compares 2 U, que se mantuvo en el #1 de la radio británica durante semanas. En 1991 ganó el Grammy a Mejor Álbum de Música Alternativa, pero se negó a recibirlo argumentando que “Los Grammy se dan al disco que más ha vendido, pero no al mejor artísticamente hablando”.

El 3 de octubre de 1992, durante una presentación en el programa Saturday Night Live, O’Connor rompió una fotografía del papa Juan Pablo II tras interpretar una versión a capella de la canción War de Bob Marley. Al hacerlo dijo “lucha contra el verdadero enemigo”. La acción, hecha como una respuesta a las constantes denuncias de abuso sexual infantil en la Iglesia Católica, fue sumamente criticada y la carrera de la cantante se derrumbó.

Desde entonces, Sinéad sostuvo un bajo perfil y se dedicó a su familia.

¿Qué pasó con el hijo de Sinéad O’Connor?

El 6 de enero de 2022, Shane Lunny O’Connor –segundo hijo de la cantante y producto de su relación con el músico Dónal Lunny– fue reportado como desaparacido por la policía de Irlanda. Según sus pequizas, el joven de 17 años se había fugado del centro médico en Dublín en el que estaba internado y era vigilado por dos intentos previos de suicidio.

A través de sus redes sociales, Sinéad pidió a su hijo considerar su vida y regresar al hospital. “Shane, tu vida es preciosa. Dios no esculpió esa hermosa sonrisa en tu hermoso rostro por nada. Mi mundo se colapsaría sin ti. Tú eres mi corazón. Por favor, no dejes de latir. Por favor, no te hagas daño. Ve al Gardai y te llevaremos al hospital”, escribió la irlandesa.

Sinéad O’Connor y uno de sus hijos

Por desgracia, el mensaje no llegó a su destinario. Horas después, el cuerpo del hijo de Sinéad O’Connor fue hallado por las autoridades de Bray de Wicklow. “Mi hermoso hijo, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, la luz de mi vida, decidió terminar su lucha terrenal hoy y ahora está con Dios. Que en paz descanse y que nadie siga su ejemplo. Mi bebé. Te amo tanto. Por favor, manten la paz”, declaró Sinéad después de que se diera a conocer la noticia.

En un tuit borrado, la cantante acusó al Estado irlandés de haber permitido el suicidio de su hijo: “Voy a tomar tiempo privado ahora para llorar a mi hijo. Cuando esté lista, contaré exactamente cómo el Estado irlandés en las formas ignorantes, malvadas, egoístas y mentirosas de Tusla y HSE permitieron y facilitaron su muerte”.

El luto continuó hasta su fecha de muerte y nunca más volvió a mencionar el tema en público.