Sinead O’Connor y su complicada vida familiar

Sinead O’Connor falleció a los 56 años de edad en Londres. Así lo informó su familia a RTE, la emisora pública irlandesa, en un comunicado: “Es con gran tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestra amada Sinead. Su familia y amigos están devastados y han solicitado privacidad en este momento tan difícil”.

Apenas el año pasado, la cantante irlandesa, famosa por su canción ‘Nothing Compares 2 U’, lamentaba la muerte de su hijo Shane, de sólo 17 años.

Y a pesar de su talento para interpretar y su hermosa voz, su vida estuvo llena de escándalos, tragedias y problemas personales.

La cantante, nacida el 8 de diciembre de 1966 en Dublín, habló frecuentemente de sus problemas, que empezaron desde que era pequeña, pues era abusada físicamente por su madre luego de que su padre las abandonó. Cuando era adolescente, huyó de su casa para irse a vivir con su padre, pero no duró mucho con él. Poco después, su madre murió en un accidente automovilístico.

La controversial artista nació el 8 de diciembre de 1966 en Dublín, Irlanda Instagram @oconnor.sinead

Durante ese tiempo, faltaba a la escuela y empezó a robar, por lo que fue detenida y llevada a un instituto para menores, del que dijo: “Nunca volví a experimentar semejante terror y dolor como en ese lugar”. Sin embargo, fue ahí donde descubrió su amor por la música.

Con sólo 15 años, un hombre la escuchó cantando ‘Evergreen’ de Barbra Streisand, y le ofreció un contrato discográfico. Durante la grabación del disco The Lion and the Cobra, el ejecutivo le dijo que debería vestirse con ropa más ajustada y dejarse crecer el pelo para verse más femenina, a lo que ella respondió rapándose la cabeza. Además, la joven resultó estar embarazada; la disquera le pidió que abortara, a lo que ella se negó rotundamente.

Para 1990, a los 24 años, la irlandesa hizo un cover de la canción ‘Nothing Compares 2 U’ de Prince. Su interpretación la llevó a la fama mundial, tanto por su voz como por su imagen en el sencillo video que la acompañaba, donde Sinead aparecía de frente, mirando directamente a la cámara.

“Esa fue mi segunda crisis de identidad severa: la fama. La primera habían sido los abusos de mi madre. Toda esa atención sobre mi persona, el juzgamiento público, las persecuciones, me terminaron de desequilibrar” Sinead O’Connor

Y ese desequilibrio por la fama la llevó a una serie de escándalos mediáticos por la que es recordada. El más grande fue cuando, durante una presentación en el programa Saturday Night Live en Nueva York mientras interpretaba la canción ‘War’ de Bob Marley, la irlandesa rompió una fotografía del Papa Juan Pablo II como denuncia de los abusos de algunos miembros de la Iglesia Católica. En consecuencia, la NBC le prohibió volver a presentarse en cualquier programa de la cadena.

En una entrevista con el New York Times a mediados del 2021, Sinead comentó que tener un mega éxito como ‘Nothing Compares 2 U’ hizo descarrilar su carrera, y que sólo volvió a su senda normal y adecuada después del incidente. Durante un concierto en homenaje a Bob Dylan en el Madison Square Garden, la cantante fue abucheada. Sin embargo, ella se paró desafiante frente al público y volvió a interpretar la canción que había entonado unos días antes en SNL, ahora a capella.

Previo a ese evento, Sinead ya había protagonizado otros escándalos, como la primera vez que se negó a participar en Saturday Night Live por considerar que el anfitrión con el que compartiría la pantalla, Andrew Dice Clay, era misógino y maltratador. En otra ocasión, se negó a cantar en Nueva Jersey, pues tocarían el himno de Estados Unidos antes de su presentación. Esto enojó a más de uno, incluyendo al famoso Frank Sinatra, quien al respecto dijo: “Le voy a patear el culo”.

En 1999, tras un divorcio y perder la custodia de su hija, Sinead intentó suicidarse con una sobredosis de barbitúricos el día que cumplió 33 años. La irlandesa reveló en una entrevista de 2007 que le diagnosticaron trastorno bipolar en 2003, pero unos años después, afirmó que tres opiniones distintas confirmaban que no era así.

Durante su carrera, la irlandesa no tuvo miedo de hablar de sus problemas personales y mentales.

Luego de una de sus crisis, se hizo devota católica, se acercó a sus hijos, y tomó el nombre de Madre Bernardette Mary para tratar de tener una vida normal.

En 2016, tras otra batalla legal por la custodia de sus hijos, y luego de una serie de preocupantes publicaciones en sus redes sociales, fue declarada desaparecida, para ser encontrada en Chicago al día siguiente.

Al año siguiente, público un video en su perfil de Facebook donde afirmaba que tenía tres enfermedades mentales, que había querido suicidarse varias veces a lo largo de los años, y que sólo sus médicos la mantenían con vida.

Para 2018, la cantante se convirtió al Islam, y cambió su nombre a Shuhada Sadaqat. Tras este cambio, la irlandesa continuó con sus problemas mentales y consumiendo drogas, lo que la llevó a internarse en un centro de rehabilitación durante un año.

Sinead O’Connor fue devota católica, y luego se convirtió al Islam Instagram @oconnor.sinead

En 2022, su hijo Shane, de 17 años, fue declarado desaparecido tras escaparse de la clínica donde estaba internado. Unas horas más tarde, su hijo fue encontrado muerto a causa de suicidio. Al día siguiente, la cantante tuvo que ser internada y medicada para sobrellevar la muerte de su hijo.

¿Quiénes fueron sus parejas?

En 1987, Sinead se casó con el productor musical John Reynolds, con quien tuvo un hijo, Jake, ese mismo año. La pareja se separó cuatro años después, en 1991.

Para 1995, la irlandesa tuvo a su primera y única hija, Roisin, con el periodista John Waters. La pareja nunca se casó, pero en 1999, luego de que un juez le diera la custodia de la pequeña a Waters, Sinead intentó suicidarse.

Unos años después, en 2001, O’Connor se casó con Nick Sommerlad, un periodista británico. Aunque la relación fue mantenida en secreto, la pareja se separó sin tener hijos en común.

Tres años luego de su boda con Sommerlad, la cantante dio a luz a su tercer hijo, Shane, con el músico Donal Lunny en 2004.

Su cuarto hijo, Yeshua Francis Neil, fruto de su relación con el empresario Frank Bonadio, nació en 2006. Aunque la pareja nunca se casó, mantuvieron una buena amistad luego de su separación.

Sinead se casó con su amigo cercano Steve Cooney en 2010, pero se separaron al año siguiente.

O’Connor estuvo casada cuatro veces y tuvo cuatro hijos Instagram @oconnor.sinead

En 2011, la artista se casó por cuarta vez, ahora con terapeuta Barry Herridge. La unión duró sólo tres semanas, tras una boda en Las Vegas. Al año siguiente, Sinead confesó que se habían reconciliado y seguían casados.