Ellos son los tres hijos de Sinead O’Connor que le sobreviven

La intérprete de Nothing compares to you, Sinead O’Connor, falleció a los 56 años, según informaron este miércoles 26 de julio. La cantante irlandesa era conocida por sus canciones apasionadas pero también por su apego al escándalo y su temprana denuncia de los abusos sexuales en la Iglesia católica.

A lo largo de una carrera que alcanzó su apogeo en los años 1990, la cantante, reconocible por su cabeza rapada, sacó 10 álbumes en solitario, desde “The Lion and the Cobra” (1987) hasta “I’m Not Bossy, I’m the Boss” en 2014. Tocó numerosos estilos, desde la música tradicional irlandesa hasta el blues, pasando por el reggae.

Además de una sólida y polémica vida musical, la tragedia tocó a su puerta en el ámbito familiar y maternal.

¿Quiénes son los hijos de Sinead O’Connor?

Sinead estuvo casada cuatro veces, y esas cuatro se divorció; asimismo, tuvo cuatro hijos: Brigidine Roisin Waters, con John Waters; Jake Reynolds, con John Reynolds; Yeshua Francis Neil Bon Jovi, con Bob Geldof; y Shane Lunny (2004-2022), con Donal Lunny.

En 1989, Sinead tuvo un aborto y escribió ‘My Special Child’ sobre esta experiencia. En 2015 se volvió abuela después de que su hijo Jake Reynolds tuvo un bebé con su novia.

Sinead y su hija Brigidine Roisin compartieron el escenario en repetidas ocasiones. En 2014 tomaron el escenario principal del Electric Picnic Festival para interpretar ‘Take me to chuch’ y ‘The wolf is getting married’. Jake, quien es el mayor, (tiene 37 años), no siguió los pasos de su mamá; es más, tanto Jake como Roisin se volvieron chefs de repostería —así lo dijo O’Connor en una entrevista a People, “me daba miedo que [mi hija] se metiera a la industria de la música, porque pensé que la tratarían como me trataron a mí. Y yo no quería eso”.

Sinead O'Connor dueting with her daughter Roisin Waters #ElectricPicnic2014 pic.twitter.com/GDGEJO9lUo — Melanie Finn (@Melfinn1) August 31, 2014

Sinéad O'Connor and her daughter Roisín Waters sang together on Icelandic TV http://t.co/ga6aXalVrN pic.twitter.com/mQJ9zoxeCe — breakingnews.ie (@breakingnewsie) January 27, 2014

Yeshua Francis Neil Bon Jovi es estudiante en Trinity College Dublin, y su papá es científico, pero Yeshua sí toca varios instrumentos, por lo que es cuestión de esperar para ver a qué se dedicará.

Shane Lunny falleció por suicidio el 7 de enero de 2022, a la edad de 17 años. Había estado bajo vigilancia por riesgo de suicidio en el Hospital de Tallaght en Dublín, Irlanda, antes de desaparecer. Su madre, Sinead O’Connor, ha sido muy vocal sobre su dolor y su crítica al sistema de salud mental irlandés.