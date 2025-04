Sofía Rivera Torres cuenta cómo ha sido su etapa postparto tras el nacimiento de su primer hijo

A 10 días del nacimiento de su primer hijo, Sofía Rivera Torres abrió su corazón sobre cómo está viviendo su faceta de mamá, etapa que seguramente vendrá acompañada de grandes aprendizajes.

Motivada por esta nueva etapa, Sofía Rivera Torres compartió a sus seguidores que está disfrutando al máximo de cuidar del pequeño Ferrán. “La verdad estoy gozando y disfrutando este momento que estoy viviendo... estoy súper desconectada de todo, completamente absorta en ‘bebmundo’ y perdidamente enamorada de mi bebé, no puedo creer que ya cumplió 10 días, qué rápido. No puedo creer que ya detiene su cabecita”, dijo la presentadora.

Sofía Rivera Torres se sinceró sobre la presencia de su bebé, y hijo que no puede evitar conmoverse hasta las lágrimas.

“Lloro de felicidad y se me escurren lagrimitas cada vez que me despido de él, lo besuqueo y le doy las buenas noches. Porque siento que cada vez que me despido de él, me despido también de la versión de él que existe en ese momento. Lo veo cambiar todos los días, es otro bebé, está más grande. Todos los días hace algo diferente y ha sido increíble este camino para mi”, mencionó.

Sobre la etapa de postparto, Sofía aseguró que la está disfrutando. “Yo estoy gozando, yo sé que para muchas personas es muy difícil el postparto, cuando estaba embarazada y me quejaba, proque me pareció súper pesado embarazo y el parto ni para qué les cuento. El embarazo rudísimo y eterno y el parto muy pesado, muy rudo, demasiado violento y todo lo que eso incluye, pero el parto es relativamente corto y todo el mundo me decía: ‘espérate al postparto’”.

No obstante, a pesar de las complejidades que tiene el proceso de la maternidad, Sofía puntualizó que está feliz gozando a su bebé.

“Estoy realizada ya me vuelvo a sentir yo, vuelvo a bailar, vuelvo a regresar a mi tamaño, todo me ha parecido espectacular y ahora además con esta familia que crece y crece, estoy muy contenta. No imaginé que eso pudiera ser tan feliz, he llorado muchísimo, pero puras lágrimas de felicidad. Mi bebé ya puede dormir 6 horas corridas de noche, come y duerme fenomenal, lo estamos haciendo increíble”.