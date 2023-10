¿Sofía Vergara está saliendo con Alejandro Asensi, el exmanager de Luis Miguel? Esto es lo que se sabe

A unos meses de su divorcio de Joe Manganiello, Sofía Vergara vivió un divertido viaje a París, Francia, en el que se reencontró con Alejandro Asensi, con quien pasó una tarde de café, llena de alegría. “Cafecito, París y Alejandro Asensi, doesnt get better than this”, publicó la colombiana en sus redes sociales.

La amistad entre Sofía Vergara y Alejandro Asensi se remonta casi dos décadas atrás. Desde entonces, ambos han mantenido el contacto y comparten amistades. De hecho, la jueza de America’s Got Talent, aprovechó su visita a la Ciudad de la Luz y también se reunió con amigas como Valentina Micchetti y Fajer Fahad. Justo en una foto del cuarteto, la colombiana escribió “Solo amor en París”.

Sofía y Alejandro también convivieron con la modelo y presentadora Afef Jnifen. Especial

Sofía Vergara y Alejandro Asensi tienen años de conocerse

Esta no es la primera vez que vemos a Sofía y Alejandro cerca. En 2014, meses antes de que la actriz cancelará su compromiso con Nick Loeb, la colombiana y el exmanager de “El Sol” convivieron en una fiesta organizada por HBO para celebrar los premios Golden Globe. En el after, que se llevó a cabo en The Beverly Hilton Hotel, posaron ante los fotógrafos dejando ver su complicidad.

En 2014, Alejandro Asensi y Sofía Vergara también se mostraron muy unidos durante la fiesta organizada por HBO para celebrar los Golden Globe Awards. Jeff Kravitz/FilmMagic

Antes de eso, en 2012, la actriz de Modern Family, compartió que Alejandro fue su cita para celebrar el Día de San Valentín. Fue a través de sus redes sociales que inmortalizó la escena en la que celebraban su amistad, según dijo en ese entonces.

En febrero de 2012, Sofía Vergara compartió en su cuenta de Twitter que había pasado San Valentín con Alejandro Asensi. Especial

¿Y qué ha pasado con Joe Manganiello tras el divorcio de Sofía Vergara?

Luego de que en julio se hiciera oficial el final del matrimonio de Joe Manganiello y Sofía Vergara, se especula que el actor de Magic Mike ha comenzado a salir con la también actriz Caitlin O’Connor, quien es 13 años menor que él.