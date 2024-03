Stephanie Salas revela a qué le gustaría dedicarse si se retirara de la actuación

El ámbito artístico está repleto de dinastías que, durante generaciones, han transmitido su talento a través de diferentes proyectos. Una de las más conocidas en el mundo del entretenimiento mexicano es la familia Pinal, a la que pertenecen figuras como Stephanie Salas, quien a pesar de llevar en la sangre el amor por esta profesión, tiene también otras metas alejadas de los reflectores, mismas que no descarta realizar en un futuro cercano.

Te puede interesar: Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann alimentan rumores de una posible reconciliación con nuevas fotografías de su vida en España

Esta es la meta profesional que le falta cumplir a Stephanie Salas

Actualmente, Stephanie participa en la puesta en escena “Papito querido”, donde comparte escenario con Humberto Zurita y ha puesto en práctica su talento histriónico en el teatro.

Pese a este es solo uno de los éxitos que resguarda su carrera, es consciente de que podría llegar el día de abandonar esta faceta, lo que la actriz ve como la oportunidad de emprender nuevos retos y cumplir sus ambiciones personales.

En una reciente conversación con medios de comunicación, Stephanie Salas confesó que sí ha pensado en su retiro y lo que le gustaría hacer después.

“En un futuro sí me veo poniendo un restaurante o algo, ya retirada. A lo mejor hacerlo no tan lejano, pero sí es un lado que me gustaría explorar; eso de deleitar a los comensales y que prueben con mi sazón, así que yo creo que esto va a suceder en cualquier momento”, dijo la nieta de Silvia Pinal, quien además es amante de la música y ha experimentado otras facetas como DJ.

Una pasión que siempre ha resaltado entre sus cualidades

El amor por la cocina no es algo nuevo en Stephanie Salas, pues desde siempre ha destacado la pasión que siente por la gastronomía, pues aunque nunca la ha practicado de manera profesional, sí disfruta poner en práctica sus mejores recetas para complacer a su familia y personas cercanas.

Estas habilidades culinarias de Stephanie le valieron incluso para participar en un reality de cocineros amateurs, donde logró posicionarse entre las personalidades con mayor talento de sus compañeros.