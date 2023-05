Sylvia Pasquel revela si Luis Miguel entregará a Michelle Salas en el altar en su boda

Hace unos días, la influencer Michelle Salas anunció su compromiso con el empresario Danilo Díaz Granados, con quien tiene siete años de relación sentimental. Inmediatamente los seguidores de la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas reaccionaron a la noticia.

Una de las personas que expresó su emoción por el compromiso de Michelle Salas, fue su mamá Stephanie, quien al parecer, la entregará en el altar el día de su boda.

“Hija mía...nada me hace sentir más plena que verte feliz. Siento una emoción enorme y estoy segura de que me voy a desmayar cuando vaya a tu lado...¡así que me agarras fuerte!”, dijo Stephanie.

Ante la noticia de la boda de Michelle, ha surgido la duda sobre si habría posibilidad de que su padre Luis Miguel la lleve del brazo para el enlace nupcial, ante la complicada relación que han tenido papá e hija, que los ha distanciado desde hace un tiempo.

En tanto, la actriz Sylvia Pasquel, abuela de la futura novia habló al respecto de esta posibilidad.

“No lo sé, si Luis Miguel la entregará en el altar. Todos esos detalles es mejor que se los pregunten a Michelle. Esas preguntas son indicadas para la novia, no para mí. Yo nada más soy la abuelita y voy a ir en plan de abuelita. Toda la organización y planeación es de ellos. Como abuelita estoy feliz de que se case y lo que decida para mí está bien”, expresó.

Asimismo, la reconocida intérprete habló sobre el prometido de Michelle Salas. “Ya tiene mucho en la familia. Lo queremos bien, es un buen muchacho, es de buena familia. Conocemos a su familia. Mientras ella esté contenta y esté bien, es lo más importante. Lo mejor es siempre ser novios. Seguir en el romance, tenerse atenciones y seguirse conquistando todos los días como cuando eran novios. Es la mejor receta”, manfiestó.