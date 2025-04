Taylor Swift demanda a Kanye West por difamación

Taylor Swift decidió recurrir a la vía legal luego de los mensajes que Kanye West difundió en las redes sociales sobre la vida íntima de la cantante.

En las publicaciones, el rapero habló de manera gráfica sobre supuestos encuentros sexuales que involucran a Taylor Swift y a otros artistas como Harry Styles y Justin Bieber.

West detallaba una supuesta escena entre los tres artistas, utilizando un lenguaje que los representantes legales de Taylor Swift calificaron como ofensivo y perjudicial.

“Justin Bieber y Harry Styles f...ron a Taylor Swift por ambos lados y no me llamaron... oh, lo olvide. No puedo guardar secretos... este tuit es mil por ciento verdad... sé cómo es Taylor, ¿cómo lo sabe él?, estoy enojado porque no he f...do a Taylor Swift todavía”, escribió Kanye West e inmediatamente borró los tuits que generaron indignación en redes.

Estos tuits, fueron considerados como una forma de acoso sexual. Aunque fueron borrados de inmediato, los abogados de la cantante emitieron una orden de cese y desistimiento en contra de Kanye West.

De acuerdo con Daily Mail, Taylor se vio obligada a tomar medidas legales. “Esta vez ha ido demasiado lejos. Sus afirmaciones no solo son falsas, también son difamatorias”, dijo una fuente cercana al medio.

Además, el medio señaló que Travis Kelce está tan molesto que está dispuesto a confrontar a Kanye West “hombre a hombre”.

La misma fuente mencionó que esto ha dejado a Swift “visiblemente afectada”, y que no está dispuestos a dejar pasar esta vez. “Taylor está claramente alterada, y Travis la respalda por completo. Kanye no se atrevería a decirle eso en persona”.