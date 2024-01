¿Quién es Maya Benberry, la exnovia de Travis Kelce?

Maya Benberry emergió en los titulares tras darse a conocer la relación de Taylor Swift y Travis Kelce.

Benberry es la exnovia de Kelce y cuando comenzaron los rumores del noviazgo de Travis y Taylor, se ofreció a darle consejos a la intérprete de “Karma”.

¿Quién es Maya Benberry?

Maya Benberry nació en Alemania y más tarde se trasladó a los Estados Unidos, donde asistió a la Universidad de Kentucky.

Su fama surgió tras ganar el reality show “Catching Kelce” de la cadena E! en 2016, donde conoció a Travis Kelce, el jugador de los Chiefs de Kansas City. Después de finalizar el programa, Benberry y Kelce continuaron su relación.

Benberry no se limitó a su aparición en “Catching Kelce”. Participó en otro reality show, “Ex on the Beach” en el Reino Unido, que se enfoca en las dinámicas románticas entre ex parejas.

Además, en 2013, Benberry actuó en el corto “Shooter Jennings’ The Other Life” y apareció en el videoclip “México” de Danny Worsnop.

Más allá de la televisión, Maya emprendió en el mundo de la belleza con su línea “Benberry Beauty Bar”, donde ofrece consejos y tips de belleza.

Asimismo, se destaca como asesora de citas, proporcionando orientación sobre relaciones amorosas y amor propio.

Relación con Travis Kelce

La relación de Benberry con Kelce finalizó con acusaciones de infidelidad por parte de ella. Benberry acusó a Kelce de engañarla con Kayla Nicole, locutora deportiva.

Sin embargo, fuentes cercanas a Kelce indicaron a TMZ que la relación duró solo un mes y que las acusaciones de su parte podrían ser un intento por obtener atención mediática.

Consejos a Taylor Swift

Durante un tiempo, Benberry llamó la atención por advertir a Taylor Swift sobre Kelce, aconsejando que esté atenta a la lealtad de su pareja. Estas declaraciones se produjeron poco antes de la confirmación de la relación entre Taylos Swift y Kelce sentimentalmente.

Maya Benberry, más que la ex novia de Travis Kelce, es una figura multifacética con una carrera en la televisión, emprendimiento en belleza y como asesora de citas e influencer con una buena cantidad de seguidores en sus redes sociales.