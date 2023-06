Testamento de Andrés García: ya se sabe quién heredó y quién quedó fuera

El testamento de Andrés García ha dado mucho de qué hablar, especialmente por los cambios que le hizo en vida y de los que prácticamente no avisaba. Ahora se ha leído y los beneficiarios son estos.

Los nombres que quedaron en el testamento de Andrés García

Revelaron que hay cuatro beneficiarios: Margarita Portillo (viuda), Andrés López Portillo (hijo de Margarita), Andrés García Jr (hijo de Andrés) y Rosa María (hermana de Andrés). Estos cuatro fueron divididos cada uno con un 25% de la herencia.

Quienes quedaron fuera del testamento de Andrés García fueron su hijo mayor Leonardo García y Sandra Vale (madre de sus hijos Leonardo y Andrés Jr.). Su otra hija biológica, Andrea García (que tuvo con María Fernanda Ampudia) tampoco figuró porque no tuvo una buena relación con el actor en vida.

De acuerdo con Radio Fórmula, Margarita López Portillo mencionó que el testamento aún no queda ratificado y que falta una serie de procesos, “sin embargo espera que se respete la voluntad del actor”. Leonardo García no ha dado declaraciones sobre no estar en la herencia de su papá.

Roberto Palazuelos, íntimo amigo de Andrés García, dijo a El Universal que este es un testamento ‘justo’. “El testamento ya se abrió hoy (lunes), era un testamento que nadie sabíamos cómo venía, temíamos mucho de que estuviera manipulado por Margarita, pero nos sorprendió mucho lo que se leyó. Prácticamente hereda a todos. [...] A mí se me hace un testamento muy justo. No sé qué opine mi padre y la señora Sandra, pero en lo personal, como amigo de Andrés, se me hace un testamento que me gusta y no lo veo manipulado”.