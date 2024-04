Thalía revela detalles sobre la preocupante lesión que sufrió: “No me puedo mover”

En horas pasadas, Thalía preocupó a sus fanáticos al compartir a través de redes sociales un problema de salud que la ha estado aquejando desde hace varios días. Dicha lesión habría permeado considerablemente en la calidad de vida de la artista, pues según sus dichos, ahora mismo le es complicado moverse con la facilidad que acostumbra.

La cantante reveló la incómoda condición que le impide moverse con normalidad

Con el carisma que la caracteriza, Thalía compartió con sus más de 21 millones de seguidores en Instagram que actualmente padece una condición muscular que le impide hacer su vida con normalidad.

Se trata de un episodio de tortícolis, que de acuerdo con la Clínica Mayo, es una afección en la que los músculos ubicados en el cuello se contraen de manera involuntaria, provocando que la cabeza se gire hacia un lado específico o presente “torzones”. Si bien no es de importancia médica y siguiendo los cuidados necesarios puede disminuir hasta desaparecer en unos días, sí suele ser sumamente incómodo para quienes lo experimentan.

¿Qué le pasó a Thalía?

“Fíjense que me dio una tortícolis de aquellitas. Está cañón porque no sé qué voy a hacer. No me puedo mover”, contó la artista mediante una serie de historias en las que posó un tanto más quieta de lo que acostumbra mostrarse con regularidad.

Pese a la apertura que mostró para hablar de este incidente que la ha hecho estar incómoda desde hace al menos un par de días, Thalía no dio detalles sobre cómo fue que se lesionó. No obstante, es posible que haya sido en uno de los arduos entrenamientos a los que se somete para mantener su figura.

Así lo comprobó con otra imagen posteada en su perfil, donde se le ve en el gimnasio, mostrando que la disciplina en este tipo de cuestiones es sumamente importante para ella. Al mismo tiempo, sus fans quedaron aliviados al saber que no es un caso grave y la artista pronto podrá retomar sus próximos compromisos, que presuntamente incluirían una participación especial con Timbiriche.