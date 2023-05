Tina Turner: quiénes son sus dos hijos biológicos, y los que ‘adoptó' como suyos

Anunciaron la muerte de Tina Turner a los 83 años de edad. La leyenda del rock falleció en su casa en Suiza y su mánager fue quien dio las tristes noticias.

Tina Turner, la icónica cantante y artista estadounidense, llevó una vida destacada tanto en el escenario como fuera de él. A lo largo de su carrera, cautivó a audiencias con su poderosa voz y su presencia electrizante en el escenario. Pero más allá de su música, la vida personal de Turner también ha captado la atención. Se casó varias veces, siendo su matrimonio más conocido con el músico Ike Turner, y de sus diversas relaciones, se convirtió en mamá de dos hijos biológicos y el resto los adoptó. Veamos más de cerca a los hijos de Tina Turner y los singulares caminos que han emprendido —así como el trágico final que les deparó.

Craig Raymond Turner

Craig Raymond Turner nació el 20 de agosto de 1958 en Nashville, Tennessee. Era hijo de Tina Turner y Raymond Hill, un saxofonista de los Kings of Rhythm. Craig Turner fue músico y actor, tocaba el bajo en una banda llamada Manufactured Funk junto al compositor y músico Patrick Moten, así como en las bandas de ambos padres. A través de él, Turner tuvo dos nietos. Estuvo casado con la cantante francesa Afida Turner, pero falleció por sobredosis el 13 de julio de 2018, a la edad de 59 años.

Ronald Renelle Turner

Fue el segundo hijo biológico de Tina, nació el 27 de octubre de 1960 en St. Louis, Missouri. Era hijo de Tina Turner e Ike Turner, y se dedicó a la música y la actuación. Apareció en varias películas, incluyendo la película biográfica de 1993 sobre su madre, What’s Love Got to Do with It. También era miembro de la banda The Revue, que fue formada por su madre e Ike Turner a principios de la década de 1970. Ronald Turner falleció de cáncer de colon el 13 de julio de 2022, a la edad de 62 años.

Ike Turner Jr

Ike Jr fue el hijo de su esposo Ike Turner que Tina ‘adoptó' cuando se casaron. Nació el 15 de julio de 1968 en Los Ángeles, California y es producto de la relación de Ike Turner y su primera esposa, Zelma Simmons. Es músico y productor y el fundador y CEO del sello discográfico Ike Turner Music Group.

Michael Turner

El otro hijo que ‘adoptó' Tina; hijo de Ike Turner y su primera esposa, Zelma Simmons. Michael comenzó su carrera musical como baterista en la banda Manufactured Funk, más tarde se unió a la banda de su madre, Tina Turner, y se fue de tour con ella durante los años 90. En 1993, apareció en la película biográfica sobre su madre, What’s Love Got to Do with It, interpretando el papel de un joven Ike Turner. Después de dejar la banda de su madre, Michael se dedicó a la producción musical, trabajando con una variedad de artistas, incluyendo a Erykah Badu y The Roots. También ha producido varias bandas sonoras, incluyendo las de las películas The Score y Training Day.