Todos los detalles que Galilea Montijo dio de su presunto nuevo romance

A inicios de año, Galilea Montijo y Fernando Reina emitieron un comunicado en redes sociales en el que dieron a conocer su divorcio tras 11 años de matrimonio. Esta noticia causó revuelo entre los seguidores de la famosa, ya que Galilea y el político eran una de las parejas más sólidas, sin embargo, algunos confliictos durante la pandemia le pusieron fin a su relación.

“Acabo de anunciar mi separación con Fer. Quiero decir que somos una familia funcional, disfuncional, eso vamos a seguir siendo una familia disfuncional, pero muy funcional. Pero sobre todo con amor de nuestros hijos y digo nuestros hijos por supuesto porque Alexis y Claudio van a ser mis hijos siempre. Estamos muy bien”, indicó Galilea.

¿Quién es la nueva pareja de Galilea Montijo?

Ahora surgieron rumores de que Galilea Montijo está involucrada románticamente con el modelo español Isaac Moreno. Ninguno de los dos ha dado declaraciones al respecto, pero una fotografía que tienen juntos (con más amigos) en 2022 levantó sospechas de que este vínculo haya iniciado desde finales el año pasado. También despertó curiosidad que el youtuber Michelle Rubalcava dijo en un video que ambos coincidieron en una celebración de cumpleaños en Holbox, y que varias fotografías que cada quién publicó en sus redes sociales eran similares o “capturadas con ángulos similares”, vía Infobae. Y el 28 de abril de este año, Galilea lo felicitó por su cumpleaños con un comentario en Instagram.

Sin embargo, la publicista de Montijo, Danna Vázquez, habló con People en Español y dio una declaración al respecto: “ella está divorciada y firmada desde hace meses, y de seguro la verán con mucha gente”, sin dar más detalles.

¿Qué sucede entre Galilea Montijo e Isaac Moreno?

Salieron imágenes de Galilea con Isaac Moreno en una playa, y causaron revuelo. Pero gracias a un encuentro que tuvo la conductora con la prensa, se supo que ‘eran fotos de cuando nos conocimos’.

“Yo se los dije desde el primer día, pues me verán saliendo con y con otro. Lo que sí es que no está padre inventar historias de que es infiel, porque hay niños que leen y no está padre. Yo siempre he dicho que en esta historia de Fer y mía aquí no hay cosas raras, porque hay mucho cariño de por medio”, dijo Galilea frente a los micrófonos. “Me encanta que ponen una fotografía de cuando nos conocemos, que a parte yo dije, '¡qué guapo chavo!’, pero ahí nos conocimos. No es de ‘hola, mucho gusto, eres mi amante, vamos a salir’, tampoco muchachos”.

Le reconocieron a Galilea que ‘tiene buen gusto’, a lo que reconoció, “eso siempre, claro mi amor, y la queso... No, estoy muy bien, contenta, salimos y nos estamos conociendo, ojalá que se dé, y si no, no se da”. Y condenó los hechos de que el trato de los que salen después de divorciados es más privilegiado para hombres: “no está padre que si un hombre se divorcia, anda con alguien, se lo aplauden. No está padre que a uno como mujer la sociedad la siga tachando porque te divorcias y sales con alguien... ¿perdón? también tenemos derecho de las mujeres y tenemos derecho de lo que sea igual que los hombres”.

Hace no mucho la conductora del programa “Hoy” abrió su corazón con los medios y dijo que está “abierta al amor, aunque por ahora no está buscando pareja”. Asimismo, pidió a la gente que no tome a mal si llega a salir con alguna persona para darse una nueva oportunidad en el amor. “Probablemente el día de mañana me vean cenando con alguien, ¿por qué no?, no lo veo malo. No es que ande buscando, pero conforme vamos creciendo y madurando, ya lo dejo a un lado, estoy en otra etapa de mi vida”, agregó.