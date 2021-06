Tony Dalton, un referente de la actuación

La ironía y carisma de Lalo Salamanca han cautivado al público a nivel mundial, la realidad, es que fue una propuesta de Dalton convertir a este personaje en irónico y divertido.

“Uno como actor propone de la manera más humilde para que no te vayan a regañar o correr y si funciona adelante y si no, regreso a como estaba originalmente. Ya llevaba varios personajes que eran muy serios, como el Señor Ávila, o uno antes en Los simuladores y necesitaba romper con esta dinámica y decidí que Lalo tuviera mucho charm, que fuera una persona que no le importa nada, creo que incluso se vuelve más fuerte que alguien te diga sonriendo que te va a matar y la verdad la gente de producción lo tomó muy bien y empezaron a jugar con eso. Son muy profesionales, ellos ven lo que funciona y te dicen ‘va’, y si de plano no creen que funcione también te lo dicen”, explica Dalton.

Sobre este personaje, Tony Dalton rescata muchas cosas positivas. Primero, tener la oportunidad de trabajar con creadores de la talla de Vince Gilligan, por ejemplo. La otra es poder realizar papeles que lo saquen de su zona de confort. “Creo que es el sueño de cualquier actor hacer una serie con los que escribieron Breaking Bad y que les guste el personaje, que lo vendan y que acabe una temporada con tu cara es una satisfacción de un trabajo bien hecho. Y la verdad es que es muy divertido, por mi cara y mi personalidad me hablan para cosas más serias y romper con eso me encanta, incluso se contagia esa felicidad en el set por- que eres ese personaje todo el día y es más agradable”, confiesa el histrión.

