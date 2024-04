“Un papel en blanco” la colaboración entre Mau Lozano Y Guaraná

Mau Lozano y Guaraná lanzaron “Un papel en blanco”, una colaboración que narra dos historias paralelas que se encuentran a través de la música, resaltando el poder para sanar que esta puede tener. La canción destaca la capacidad de la música para unir culturas y personas, sin importar las distancias entre países como México, España, Argentina, Colombia, entre otros. Para ambos artistas, la canción representa la unión de dos etapas diferentes en sus carreras: mientras uno está en sus inicios, el otro cuenta con años de experiencia y éxito, generando una dinámica única en su colaboración.

Ambos artistas expresan su deseo de que la canción resuene con su público, a pesar de haberla creado de manera conjunta. Están llenos de felicidad por haber trabajado en este proyecto y esperan que el público la reciba con el mismo amor y cariño que ellos mismos. Tras haber presentado la canción y compartido escenario por primera vez, nos platican sobre el proceso de haber creado “Un papel en blanco”.

¿De dónde nace esta colaboración?

Guaraná : Aunque no nos conocíamos en persona, siempre nos hemos visto por Zoom. Mi productor me habló de Mau y comencé a seguirlo. A partir de ahí, empezamos a planificar hacer una colaboración que fuera diferente a lo que ambos veníamos haciendo. Es, de cierta forma, un experimento que nos ha salido bastante bien. Ha sido casi al 100% un trabajo por internet.

¿Cuál fue el proceso detrás de la canción?

Mau: El proceso para “Un papel en blanco” fue algo muy diferente para ambos. Nos conectábamos por Zoom y, con la diferencia de horario, a veces me tocaba levantarme muy temprano. Realmente, cada uno llegaba con una idea, estábamos intercambiando, jugando, proponiendo, lo cual fue muy padre porque a veces había propuestas que a mí se me daban más, o algunas otras donde Juanra venía con ideas que a mí nunca se me hubiera ocurrido, lo cual fue un reto, al no estar acostumbrado a escribir con nadie más, y sumándole la distancia, pero el resultado nos tiene muy contentos.

¿Cómo dirían que, al ser de diferentes culturas, impactó la canción?

Guaraná: Yo creo que el trabajo, de cierta manera, está muy fresco todavía, por lo que aún no sé cuál es la parte que aportó cada uno, pero sí que sé que ha sido una fusión y que es algo diferente. Lo bonito de la música siempre es compartir y fusionarnos con otras culturas, y tanto Mau como yo siempre hemos tenido algún referente en común y eso, a la hora de trabajar, ayuda mucho, influencias que hemos y seguimos compartiendo.

Mau: No hubo un choque de culturas ni de estilos fuerte y esa fue una de las razones por las que ambos quisimos colaborar, porque tenemos un estilo que creemos que empata muy bien.

¿Cómo manejaron juntos las decepciones creativas?

Creemos que puede llegar a ser complicado trabajar con alguien más, y a veces lo más complicado es encontrar un balance donde haya un protagonismo y un equilibrio dentro de la canción porque, al final, es una colaboración 50% 50% donde nos gusta que se vea reflejado en sí.

¿Qué esperan de cantar juntos por primera vez?

Esperamos que vaya muy bien. Primero cantamos en México en abril y luego en España, cosa que creemos que nuestro público agradece al ser algo diferente y por lo que no están acostumbrados, pero esta mezcla y el poder cantar juntos nos parece increíble.