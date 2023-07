Después de la incendiaria noticia de que Rosalía y Rauw Alejandro rompían su noviazgo y compromiso, salieron rumores de que el cantante le había sido infiel con la modelo e influencer cololmbiana Valeria Duque. Valeria aclaró la situación después de que Rosalía y Rauw se pronunciaron en redes sociales.

Valeria Duque rompe el silencio sobre Rauw Alejandro y Rosalía

Primero, para desmentir cualquier especulación entorno a su separación, Rauw Alejandro expresó, “sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuir viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”.

Después salió Rosalía a decir, “yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar”.

Tras estas declaraciones, Valeria Duque subió un pliego a Instagram stories, quitando la privacidad de su cuenta con más de 1.4 millones de seguidores. Y dijo: “Estuve ausente desde ayer porque considero que el silencio también es una respuesta y la más sabia ante ofensas y acusaciones injustas y falsas. Hoy decido escribir por si acaso puedo generar algo de consciencia, pues nos falta evolucionar mucho como sociedad... Tantas cosas importantes que pasan en el mundo, tanto que podemos construir, aprender y ayudar a los demás por este medio y, en cambio, veo lo fácil que es destruir y atacar difundiendo información engañosa y malintencionada”.

“Estamos tristemente acostumbrados a la estigmatización, prejuicios y señalamientos ignorantes con desconocimiento absoluto sobre la vida real de las personas... sin embargo, nunca pensé que una historia producto de la imaginación de alguien pudiera tener tanto alcance. Mucho se habla de la salud mental, respeto y compasión por los demás pero, tristemente, hay poca empatía y solidaridad por parte de las mujeres, quienes han sido las más crueles al hacerme comentarios”.

“Las invito a ser más cuidadosas con sus palabras y les agradezco también a todas las que sí hablan con mucha más CONSCIENCIA. Nunca antes estuve involucrada en una situación así. Todo lo que se está diciendo sobre mí es FALSO, NO tengo ninguna relación con la persona con la que me están vinculando, soy víctima de acusaciones FALSAS para crear una narrativa mediática que puede destruir reputaciones de varias personas”, dijo la influencer de 31 años.

Pero y ese listín de Valeria duque??

Pero ni Rosi y rauw se atrevieron a tanto. pic.twitter.com/TFMr6Y3RKr — Rsf (@raidely_sf) July 27, 2023

En un hilo de Twitter —que ya fue borrado— una usuaria de nombre Juliana explicaba que el momento primordial de la infidelidad por parte de Rauw habría ocurrido en su concierto en México; “ella estuvo en backstage, pudo conocer a su artista top [Rauw], disfrutó el concierto y cuando terminó, adivinen. Sí, [Valeria] se fue con el susodicho. Pasaron la noche juntos y después cada uno por su cuenta”, decía el tuit.

Además de su trabajo como modelo e influencer, Duque es una periodista titulada; ha trabajado como reportera para varias cadenas de televisión colombianas y también ha escrito para diversas revistas y periódicos. Fue participante en el reality show colombiano “Desafío Súper Humanos” en 2019; ha sido destacada en varias revistas y periódicos, incluyendo “Vea” y “El Tiempo.” y ha trabajado como reportera para varias cadenas de televisión colombianas, incluyendo “RCN” y “Caracol.”