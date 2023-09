Vanesa Villagrán, hija de “Quico”, recibió su última quimioterapia

Vanesa Villagrán, hija menor del tan querido actor Carlos Villagrán, mejor conocido como “Quico”, -su entrañable personaje en El Chavo del 8-, reveló que enfrentaba una lucha contra el cáncer.

Vanesa de 40 años y madre de una niña de 12 años es reconocida por su presencia en la plataforma OnlyFans, donde cuenta con más de 10 mil “me gusta” y más de 109 fotos en su perfil. Además es manáger de su papá.

Hace poco tiempo reveló a sus seguidores que fue diagnosticada con cáncer durante un examen de rutina.

La joven compartió cómo una serie de señales la llevaron a darse cuenta de la enfermedad que padecía y confesó cómo reaccionó al enterarse del diagnóstico. “No lo podía creer... para mí y mi familia fue muy sorpresivo”, dijo.

Vanesa Villagrán comentó que hace unas semanas se dio cuenta de que tenía un problema de salud pues su gato siempre estaba con ella y recibió un golpe y el dolor no se le quitaba por lo que decidió realizarse estudios donde se dieron cuenta de que tenía cáncer.

“Vi como seis oncólogos, no salía del hospital, de informarme, de estudios de todo tipo de consejos, de videos, no sabía dónde refugiarme, me sentítan perdida”.

Sin embargo, tomó esta batalla con valentía y determinación, se encargó de buscar varias opiniones médicas para poder tomar la mejor decisión para atenderse. “Una vez más tenía que enfrentarme ahora a esta prueba de Dios y aceptarla. Aprendí a meditar, hablar con mi cuerpo, cambién de alimentación hasta el agua. Era como una pesadilla de la cual no sabía si despertaría, dijo.

Vanesa recibió el apoyo de su familia, principalmente de su padre, quien a pesar de que se encontraba de gira, estuvo al pendiente de la salud de su hija.”Mi papá a gran distancia diario me habla por teléfono, lloramos, pero está 100 por ciento al tanto de todo y hablando con doctores para que me ayuden. Antes de irse me dijo que contaba 100 por ciento con su apoyo, me dice que todas las noches pide por mí, te amo”.

Ahora, Carlos Villagrán compartió en sus redes sociales la noticia de que su hija recibió su última quimioterapia.

“Estoy feliz, hoy fue la última quimioterapia de mi hija y tocó la campana, te amo hija. Gracias señor por todas las bendiciones” expresó el actor de 79 años.