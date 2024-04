La peculiar revelación de Vick Hope, la esposa de Calvin Harris, sobre Taylor Swift

Son pocas las personas en el mundo que pueden decir que no tienen en sus playlists al menos una canción de Taylor Swift. Y es que la abrumadora fama de la intérprete ha superado todos los niveles y cada vez son más quienes se declaran fanáticos de sus creaciones, incluso si no se trata del tipo de música que suelen escuchar (o tienen razones para no querer hacerlo), como parece ser que ocurre con la esposa de Calvin Harris, quien es una “fan oculta” de la intérprete.

La esposa de Calvin Harris confiesa que le gusta escuchar a Taylor Swift

Durante una conversación amigable en “Going Home With Vick, Katie and Jamie”, el programa que protagoniza, la esposa de Calvin Harris, Vick Hope, lanzó una franca declaración respecto a Taylor Swift y si le simpatiza como artista.

Según lo que dijo a sus compañeras de cabina, lejos de lo que podría pensarse por el pasado del DJ, personalmente sí disfruta escuchar a la intérprete de “Lover”, y realmente no considera que la polémica historia que tuvieron Harris y Swift permee en su percepción.

Esto debido a que Taylor y Calvin vivieron un tórrido romance entre 2015 y 2016, mismo que no habría terminado en las mejores condiciones, lo que ciertamente limitaría a la presentadora para poder reproducir sus temas preferidos en la comodidad de su hogar.

La esposa de Calvin Harris, quien es exnovio de Taylor Swift, disfruta de escuchar su música Getty

La singular rutina que sigue Vick Hope para escuchar a Taylor cuando Calvin no está cerca

“En cuanto mi marido se va, escucho a Taylor Swift. Entonces ahí me permito mi pequeña dosis de ella; solo un par de canciones, lo saco de mi sistema y ya está”, dijo la también locutora de una importante cadena de radio estadounidense.

Sobre las razones por las que prefiere consumir el contenido artístico de Taylor cuando Calvin Harris no está presente, Vick evitó entrar en detalles, por lo que se desconoce si es algo que decidió hacer por sí misma para “no incomodar” a su esposo, o si ellos establecieron esta rutina dentro de su relación.