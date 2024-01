Victoria Ruffo revela si se mudará o no a Noruega con su esposo Omar Fayad

Victoria Ruffo hizo frente a los rumores que señalan una supuesta separación con su esposo, el político que cobró relevancia por el nuevo puesto al que fue nombrado.

En noviembre del año pasado comenzaron a circular los rumores de una supuesta ruptura entre Victoria Ruffo y su esposo Omar Fayad tras 22 años de matrimonio, lo que la actriz se encargó de desmentir.

La intérprete de “Corona de Lágrimas”, habló con la prensa sobre su supuesta crisis matrimonial y aclaró la razón por la que no celebró las pasadas fiestas decemebrinas con su esposo. “La verdad me vale, me dan mucha risa los rumores, el día que yo me separe, lo van a saber. Navidad no estuvo Omar, porque estuvimos con mis hermanas y como acaba de morir mi mamá también hace poco quisimos estar juntas”. Para recibir el Año Nuevo viajó a Noruega con sus tres hijos y su hermana Gaby Ruffo, pues su esposo radica allá desde hace unas semanas.

En tanto, la actriz Victoria Ruffo fue cuestionada sobre si se mudará al país europeo donde trabaja su esposo. “Pues no sé todavía porque están a menos 20 grados, y luego con una sensación térmica de 27. Ahí te encargo que yo odio el frío, pero en donde esté mi marido también tengo que estar yo”, dijo la famosa que reiteró su apoyo incondicional a Omar Fayad. “A mí lo que me interesa es que mi marido cumpla sus sueños, sus metas. Yo soy su esposa, entonces si él está contento y haciendo lo que le gusta, yo voy a estar contenta y voy a estar con él”.

Por su parte, Victoria se mantiene enfocada en su carrera profesional con su nuevo proyecto en puerta, la obra de teatro titulada Los Amantes Perfectos.