Viuda de Julián Figueroa revela cómo encontró a su esposo sin vida: “estaba muy deprimido”

En una entrevista con la periodista Addis Tuñón en el programa “De Primera Mano”, Imelda contó cómo fueron los últimos instantes de Julián Figueroa y qué fue lo que sucedió antes de que se diera a conocer su muerte.

“Estábamos juntos, en la tarde se sentía muy mal porque no había dormido en tres días, estaba muy deprimido por lo de su papá... como a las 6 de la tarde me dijo’ me voy a bajar al cuarto de los videojuegos y me voy a tratar de dormir un ratito’”, expresó Imelda.

Horas después, Imelda bajó al cuarto para despertarlo, sin embargo, se percató que tenía los labos morados y sus pies estaban fríos, intentó moverlo y de inmediato le habló al esposo de Maribel Guardia para avisarle lo que estaba ocurriendo.

“Le fui a tocar la puerta, no me contestó, abrí y vi como que estaba dormido, porque estaba en posición de dormido, las piernas incluso las tenías cruzadas como él domía, no había nada diferente. Lo toqué de la pierna para moverlo y para tratar de despertarlo y sentí que la pierna estaba como muy fría, entonces prendí la luz y vi que tenía la boca morada”, contó.

“Lo único que me da paz, es que cuando lo encontré estaba en posición de dormir, no tenía ninguna señal de que hubiera sufrido y yo quiero pensar que se durmió soñando con su papá y que ahí se fue con él”, agregó Imelda.

Cuando llegaron los paramédicos y se informó que Julián Figueroa había muerto hace algunas horas, Imelda lidió con la policía para que su hijo no se asustara.

“Enfrenté las primeras horas sola con la policía y los paramédicos, Maribel Guardia estaba en el teatro. Me limpiaba las lágrimas para subir y que el niño no me viera así, pretender que todo estaba bien porque tenía que dormirlo, y no le podría decir algo así en el momento, no quería que viera a su papá así", concuyó Imelda.