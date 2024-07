Will Smith regresa a la música con esta canción y así intenta limpiar su imagen tras la bofetada en los Premios Oscar

Tras años de ausencia en la música, el actor Will Smith regresa con el tema de gospel cristiano “You Can Make It” con el que busca limpiar su imagen luego del bofetón que le dio al presentador Chris Rock durante la presentación de los Premios Oscar en 2022.

“You can make it” es el sencillo de presentación de un álbum que será el primero de Smith en casi 20 años titulado “Dance in your Darkest Moments”.

El sencillo se pudo escuchar por primera vez en los premios Bet 2024 realizados en junio pasado.

Will Smith y su paso en la música

Si bien Will Smith es famoso por su carrera como actor, también ha tenido paso por la música desde 1990. Sus éxitos incluyen las canciones “Gettin’ jiggy wit it”, “Wild Wild West” y el éxito de RnB “Just the two of us”.

Ahora, el Príncipe del Rap ha entrado en el ámbito de la música gospel y explica porque se sintió obligado a coescribir la nueva canción y da a entender que hará más canciones con tintes cristianos en un futuro próximo.

“Realmente estaba hablando conmigo mismo, ver a tanta gente resonar con la intención me da una estrella polar clara para el próximo capítulo de mi vida creativa”, dijo para una entrevista con Billboard.

La canción incluye la participación del músico Fridayy y del grupo Sunday Service Choire. El tema ya llegó a las listas de música y alcanzó el tercer puesto en los Estados Unidos en la lista de Hot Gospel Songs.

En una publicación de Instagram, Will daba también un adelanto de su canción y que acompañó con el siguiente mensaje: “en algunos de mis momentos más oscuros, la música siempre ha estado ahí para mí, para levantarme y ayudarme a crecer. Es mi humilde deseo que pueda hacer lo mismo por ustedes y que pueda brindarles toda la alegría y la luz que se merecen”.