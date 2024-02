Yolanda Andrade preocupa por aparecer con tanque de oxígeno, esto se sabe

Yolanda Andrade ha venido arrastrando prolemas de salud desde el año pasado por un aneurisma que la llevó a ser internada en el mes de abril, después de que presentó síntomas que incluían un fuerte dolor de estómago, dolores de cabeza y náuseas.

Por dicho padecimiento que debilita la pared de un vaso sanguíneo, Yolanda ha tenido que cumplir con un nuevo tratamiento que compartió en redes sociales, como parte del proceso para recuperarse.

La reacción de Yolanda Andrade al tratamiento fue intensa YOUTUBE

Yolanda ha tenido que usar un parche en el ojo y lentes oscuros para proteger su ojo de la sensibilidad de la luz, aunque en algunas ocasiones puede prescindir del parche.

La conductora del programa “Montse y Joe”, ha retomado poco a poco sus actividades. Un reciente video que compartió en sus redes sociales alarmó a sus seguidores por aparecer con un tanque de oxígeno, lo que inmediatamente generó preguntas sobre su estado de salud.

Mediante Instagram, la famosa apareció en el hospital para realizar otro tratamiento, expresando su agradecimiento al especialista que la está atendiendo.

“La doctora tiene aparatos muy poderosos. Bueno, aparte ella tiene un gran conocimiento y estoy muy sorprendida de todo lo que me ha dicho, de todo lo que ha pasado y de lo que me está ayudando con mi situación de salud”, expresó.

Yolanda Andrade aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a todos a someterse a revisiones médicas periódicas, resaltando la seriedad del tema y la importancia de la atención médica.

“Les pido por favor, porque esto es muy delicado, no estoy recomendando un restaurante ni una faja, es algo médico, medicamete hablado, esto tiene mucha seriedad. No importa lo que tengan, un chequeo, yo estoy muy impresionada porque no sabía lo que tenía y lo que se va a curar y arreglar, muchas gracias por su atención”.